В Україні виявили 13 371 новий випадок COVID-19 – МОЗ

В Україні минулої доби виявили 13 371 новий випадок COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у фейсбуці.

«Зокрема, захворіли 652 дитини та 580 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано – 2 993 особи; летальних випадків – 266; одужало – 13 903 особи», – повідомив Степанов.

Повідомляється, що напередодні найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 858 714 людей, одужали – 465 021 , померли – 14 470.