Джо Байден і програма-мінімум: за 100 днів 100 мільйонів щеплень від COVID-19 і загальне маскування

Обраний президентом США Джо Байден поставив за мету в перші 100 днів свого президентства забезпечити 100 мільйонів щеплень від COVID-19 для своїх громадян. За словами Байдена, його перші місяці перебування на посаді не зупинять спалаху захворювання, але його команда зробить усе можливе, щоб полегшити і пришвидшити процес боротьби з пандемією.

Перші 100 днів на посаді традиційно розглядаються як орієнтир для нових президентів, щоб визначити напрямок їхньої нової політики та ідей.

«Обраний президент США Джо Байден у вівторок заявив, що прагне отримати 100 мільйонів доз вакцин проти COVID–19, наданих американцям у перші 100 днів його перебування на посаді, що є ключовим фактором його плану боротьби з пандемією», – мовиться у твіті агентства «Ройтерз»:

Мої перші 100 днів не зупинять вірусу COVID-19. Це займе деякий час, але ми впораємося

«Мої перші 100 днів не зупинять вірусу COVID-19. Цього я не можу пообіцяти. Однак ми опинилися в цьому хаосі не відразу, тож ми не зможемо вийти з нього швидко. Це займе деякий час, але ми впораємося», – пообіцяв Байден на заході в штаті Делавер, надаючи кілька подробиць про те, як буде проводитися найбільша програма вакцинації в історії США після того, як він складе присягу 20 січня 2021 року.

Також Байден повторив свою пропозицію посилити вимоги до носіння масок. За його словами, це повинно стати обов’язковим у приміщеннях, які належать федеральним установам, і в громадському транспорті.

Медична команда Байдена

Представляючи цього тижня свою медичну команду, яка почне діяти після інавгурації, новий обраний президент закликав американців «маскуватися на 100 днів».

Байден представив кандидатуру міністра охорони здоров’я і соціальних служб у своїй адміністрації. Обраний президент запропонував на посаду голови МОЗ Хав’єра Бесерру, ексконгресмена і генпрокурора штату Каліфорнія. Під час роботи в Конгресі США Бесерра відіграв важливу роль в ухваленні Закону про доступну охорону здоров’я, який вважають головним внутрішньополітичним досягненням президента Барака Обами. Як генпрокурор Каліфорнії він очолює коаліцію з 20 штатів, котрі намагаються відстояти «Обамакер» на тлі спроб республіканців скасувати цю програму.

Доктор Рошель Валенська, голова відділення інфекційних захворювань у Загальному багатопрофільному госпіталі штату Массачусетс, повинна буде очолити Центри з контролю і профілактики захворювань.

Координувати зусилля у боротьбі з вірусом, у тому числі масштабну операцію з розподілу вакцин, Байден доручить економісту Джеффу Заєнцу.

На пост головного санітарного лікаря США Байден висунув доктора Вівека Мурті, який раніше вже обіймав цю посаду.

Професор Єльської школи медицини доктор Марселла Нуньєс-Сміт очолить групу боротьби з наслідками коронавірусу для афроамериканців і латиноамериканців, які постраждали від пандемії особливо сильно.

Серед інших помічників Байдена буде доктор Ентоні Фаучі на посаді головного медичного радника з питань COVID-19. Цей експерт також консультував команду Трампа і часто критикував чинного президента за його погляди.

«Наша команда з охорони здоров'я буде готова боротися з нашими найактуальнішими викликами у цій царині: стримувати пандемію, боротися з несправедливістю та забезпечувати доступ кожного американця до доступної якісної медичної допомоги. Вони будуть діяти, керуючись наукою, знаннями та доброчесністю», – написано у твітері команди Байдена з передачі влади:

Виступаючи на пресконференції в Вілмінгтоні, штат Делавер, Байден заявив, що Конгрес повинен повністю профінансувати доставку вакцин в усі куточки Сполучених Штатів. Повернення дітей до школи стане національним пріоритетом протягом перших 100 днів його президентства.

Чи можна за 100 днів зробити щеплення 100 мільйонам людей?

Отримати 100 мільйонів вакцин американцям лише за три місяці, як очікується, буде непросто. Великі географічні розміри країни та логістика випуску нової вакцини можуть стати проблемою для досягнення мети.

Доктор Фаучі назвав план нового обраного президента «сміливим, але здійсненним», однак попередив, що «шлях буде нелегким».

Гелен Бренсуелл, старша дописувачка з питань глобального здоров'я на американському вебсайті Stat News, змалювала план Байдена як «потенційно реалістичний» у разі, якщо запаси препарату будуть доступні, і чинний президент Трамп успішно розпочне програму вакцинації до закінчення свого терміну повноваження.

«Я думаю, що рання частина програми доставки вакцин буде дуже нерівною в США, тому до того часу, коли він [Байден] вступить на посаду, деякі з цих нерівностей, можливо, трохи вирівняються», – цитує Бренсуелл англомовний сайт «Бі-Бі-Cі».

Непорозуміння між командами?

Минулої п'ятниці Джо Байден укотре висловив стурбованість тим, що його команда досі не бачила плану розподілу вакцини по штатах, розробленого адміністрацією чинного президента Дональда Трампа. «Ми не побачили детального плану щодо того, як вакцину витягують із контейнера, як вона потрапляє в ін’єкційний шприц, а потім у чиюсь руку», – сказав Байден.

Натомість у Білому домі наполягають, що ці плани розроблені. За словами офіційних осіб, у державній системі розподілу беруть участь загалом близько 50 000 пунктів вакцинації.

Монсеф Слауі, головний радник програми «Надзвукова швидкість», сказав, що поки не зустрічався з Байденом, який минулого тижня розкритикував розроблений адміністрацією Трампа план розподілу вакцини. «Ми дуже чекаємо... [зустрічі] тому що в дійсності все сплановано, як слід», – заявив Слауі, виступаючи в програмі CBS «Обличчям до нації».

Я сподіваюся, що перехідна команда зрозуміє, що все сплановано добре

За словами Слауі, непорозуміння в цих питаннях частково пов’язане з тим, що план, розроблений урядом, покладає обов’язок за доставку вакцини на відомства охорони здоров'я в окремих штатах. «Я вважаю, що плани існують, і я впевнений, що ми роз’яснимо їх у всіх деталях. Я сподіваюся, що перехідна команда зрозуміє, що все сплановано добре», – запевнив він.

Слауі заявив у неділю, що наступного тижня планує зустрітись із обраним президентом Джо Байденом.

Усе ж на саміт із питань проведення вакцинації від COVID-19 у США, який пройшов 8 грудня в Білому домі, нового обраного президента Байдена та членів його команди не запросили.

У тому засіданні на найвищому рівні взяли участь експерти-учасники програми «Надзвукова швидкість», представники різних штатів і бізнес–громад; присутній був також і віцепрезидент США Майк Пенс.

Раніше Білий дім повідомив, що президент Трамп підписав указ, який гарантуватиме всім американцям пріоритетний доступ до вакцинації від COVID-19.

Очікується, що перші щеплення будуть зроблені пізніше цього місяця.

Коронавірус уже став причиною загибелі понад 284,4 тисячі американців і призвів до того, що мільйони людей втратили свої робочі місця.

Незалежно від політичних або особистих поглядів, ми всі повинні носити маски протягом 100 днів

За даними Університету Джонса Гопкінса на 9 грудня, в США виявлено понад 15 млн випадків зараження коронавірусом. Країна за показниками захворюваності і смертності посідає перше місце у світі.

Джо Байден переконаний: «Протягом 100 днів ми зможемо змінити хід пандемії і поліпшити життя американців. Незалежно від політичних або особистих поглядів, ми всі повинні носити маски протягом 100 днів».

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