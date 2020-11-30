Байден представив пресслужбу Білого дому, яка вперше в історії складатиметься виключно з жінок

Обраний президент США Джо Байден представив команду Білого дому зі зв’язків з громадськістю, яка вперше в історії складатиметься виключно з жінок.

Речницею Білого дому стане колишня прессекретарка Держдепартаменту США Дженіфер Псакі. Очільниця пресслужби кампанії Байдена стане директором з комунікацій.

«Я з гордістю оголошую сьогодні про першу високопоставлену команду зі зв’язків з громадськістю Білого дому, яка повністю складається з жінок», – заявив Байден 29 листопада.

Псакі зазначила у твітері, що нова команда – «найбільш різнопланова в історії». Вона додала, що в команді шість мам маленьких дітей.

Сімон Сандерс, старша радниця кампанії, обійме посаду головної представниці обраної віце-президентки США Камали Гарріс. Колишня прессекретарка Байдена часів його віцепрезидентства, Елізабет Александер, буде директоркою з комунікацій майбутньої першої леді Джилл Байден.

У команді зі зв’язків з громадськістю президента Дональда Трампа також є кілька жінок, зокрема прессекретарка Кейлі Макінані та директорка з комунікацій Білого дому Аліссі Фарах.

Інаугурація Байдена на пост президента США має відбутися 20 січня 2021 року.