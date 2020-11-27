Трамп підтвердив готовність залишити Білий дім

Президент США Дональд Трамп вперше підтвердив, що залишить Білий дім після формального визнання Джо Байдена переможцем президентських виборів колегією виборників, які представляють усі 50 штатів.

«Звісно, я це зроблю, і ви це прекрасно знаєте», – відповів Трамп 26 листопада на питання репортера про те, чи визнає він рішення колегії виборників.

Водночас Трамп, який продовжує заявляти про «шахрайство» на виборах, не наводячи доказів, додав, що «визнати поразку буде важко».

Звинувачення в шахрайстві в ході виборів і в порушенні виборчих процедур, які звучать із вуст президента, не були визнані обґрунтованими судами в декількох штатах, де виборчий штаб Трамп оскаржував і продовжує оскаржувати результати виборів. Більше ніж десяток позовів штабу Трампа були відкинуті.

Колегія виборників, яка визначає переможця на виборах президента, 14 грудня проведе зустріч, на якій має засвідчити перемогу демократа Джо Байдена.

Байден здобув 306 голосів виборників порівняно з 232 голосами в Трампа під час підрахунку результатів виборів по штатах. Для перемоги на виборах необхідно набрати 270 голосів.

Трамп заявляв, що «чимало чого може статися» до моменту остаточної сертифікації результатів колегією виборників.