Байден: вибори закінчилися, час відкинути «риторику, покликану демонізувати один одного»

Обраний президент США Джо Байден закликав американців до спільних дій з огляду на те, що процес виборів завершився.

«Вибори закінчилися. Настав час відкинути партійність і риторику, покликану демонізувати одне одного. Ми повинні зібратися разом», – написав Байден у твітері 24 листопада.

Перед тим Байден розповів про одну зі своїх зустрічей з метою глибшого ознайомлення з ситуацією в країні.

«Обрана віцепрезидент Камала Гарріс і я провели зустріч з групою мерів, що представляють обидві партії. Це лише початок того, що, на мою думку, стане міцним партнерством у наступні місяці та роки. Разом ми будемо перемагати COVID-19 і будувати краще життя», – вказав обраний президент США в іншому твіті.

Адміністрація президента США Дональда Трампа 23 листопада схвалила початок процесу передачі влади команді обраного президента Джо Байдена.

Трамп, як і раніше, не визнає своєї поразки на виборах, але заявляє, що погоджується з рішенням федерального відомства розпочати перехід влади.

Раніше Емілі Мерфі, голова маловідомої Адміністрації загальних служб (GSA), повідомила Байдену, що передача повноважень може офіційно розпочатися.

«В інтересах нашої країни я рекомендую Емілі та її команді робити те, що потрібно зробити щодо першочергових протоколів, і сказав своїй команді робити те саме», – написав Трамп у твіттері.

Цей крок означає, що команда Байдена може нарешті отримати доступ до федеральних агентств, спілкуватися з чиновниками і залучити кошти від платників податків для сприяння плавному переходу.

Це також дозволяє Байдену і новообраній віцепрезидентці Камалі Гарріс регулярно отримувати дані з питань національної безпеки, які також отримує Трамп.

Команда Байдена привітала рішення адміністрації, заявивши, що воно сприятиме «плавній і мирній передачі влади».

Протягом майже трьох тижнів Трамп вдавався до кроків, спрямованих на скасування результатів виборів 3 листопада, зокрема, його команда подала низку позовів, відхилених судами, а він сам заявляв про шахрайство на виборах, не надаючи при цьому доказів.