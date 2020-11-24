Трамп погодився почати передачу влади Байдену

Адміністрація президента США Дональда Трампа 23 листопада схвалила початок процесу передачі влади команді обраного президента Джо Байдена через три тижні після виборів.

Трамп не визнав своєї поразки на виборах, але заявив, що погоджується з рішенням федерального відомства розпочати перехід влади.

Раніше Емілі Мерфі, голова маловідомої Адміністрації загальних служб (GSA), повідомила Байдену, що передача повноважень може офіційно розпочатися.

«В інтересах нашої країни я рекомендую Емілі та її команді робити те, що потрібно зробити щодо першочергових протоколів, і сказав своїй команді робити те саме», – написав Трамп у твіттері.

Цей крок означає, що команда Байдена може нарешті отримати доступ до федеральних агентств, спілкуватися з чиновниками і залучити кошти від платників податків для сприяння плавному переходу.

Це також дозволяє Байдену і новообраній віцепрезидентці Камалі Гарріс регулярно отримувати дані з питань національної безпеки, які також отримує Трамп.

Раніше демократи й кілька республіканців тиснули на адміністрацію Трампа через затримку передачі повноважень, що загрожувало подальшій реакції країни на пандемію коронавірусу й загрози національній безпеці.

Команда Байдена привітала рішення адміністрації, заявивши, що воно сприятиме «плавній і мирній передачі влади».

Протягом майже трьох тижнів Трамп вдавався до кроків, спрямованих на скасування результатів виборів 3 листопада, зокрема, його команда подала низку позовів, відхилених судами, а він сам заявляв про шахрайство на виборах, не надаючи при цьому доказів.

«Наша справа рішуче продовжується, ми будемо продовжувати боротьбу, і я вірю, що ми переможемо», – написав Трамп у твіттері, сигналізуючи про те, що його кампанія не відмовиться від оскарження результатів виборів.