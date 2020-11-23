«Буде зміцнювати Україну». Що відомо про можливого наступного держсекретаря США, якого висуває Байден?

Обраний президент США Джо Байден, як очікується, висуне Ентоні Блінкена на посаду державного секретаря, повідомили кілька людей із оточення Байдена. Що відомо про можливого нового очільника Держдепартаменту США, який – в разі затвердження – може обійняти посаду після вступу Байдена в повноваження президента США після присяги 20 січня 2021 року?

Ентоні Блінкен, якому 58 років, був заступником держсекретаря США і заступником радника з питань національної безпеки в адміністрації президента Барака Обами. Він має тісні і давні стосунки і з тодішнім віцепрезидентом Джо Байденом.

У разі затвердження на посаді держсекретаря Блінкен стане ключовою фігурою в планах майбутньої адміністрації Байдена щодо переформатування відносин США з рештою світу після чотирьох років, протягом яких президент Дональд Трамп ставив під сумнів давні відносини з союзниками США.

Висуваючи Блінкена на посаду очільника Держдепартаменту, Байден уникає проблемних питань, які могли виникнути при поданні ним двох інших кандидатів – Сюзан Райс та сенатора Кріса Кунса.

Райс навряд чи пройшла б затвердження в Сенаті через опозицію до її кандидатури з боку республіканців. Її республіканці критикують уже давно – зокрема, за її заяви після нападу на американців в лівійському Бенгазі в 2012 році.

В разі, якби сенатор-демократ Кунс залишив Сенат, це могло б створити проблему для Демократичної партії, бо кілька сенаторів-демократів уже розглядаються нині як кандидати на провідні посади після перемоги Байдена. Питання, яка партія контролюватиме Сенат, залежить від виборів у штаті Джорджія, призначених на січень.

Байден, імовірно, буде оголошувати своїх кандидатів «порціями», залежно від сфери – економіки, національної безпеки чи охорони здоров’я… Кандидатури в кожній із цих сфер будуть оголошуватись разом, «пакетом».

Що стосується національної безпеки, то кандидатом на очільника Пентагону вважають Мішель Флурной, яка раніше працювала в Міністерстві оборони на багатьох посадах. Джейка Саллівана, який раніше був радником Байдена, і Гілларі Клінтон теж розглядають як претендентів на ключові посади, включно з радником президента з питань національної безпеки.

«Деморалізований» Держдепартамент

Що стосується Блінкена, то він недавно брав участь у брифінгу з національної безпеки, що його проводили для Байдена і майбутньої віцепрезидентки Камали Гарріс. Блінкен уже висловився публічно з важливих тем для США – щодо Єгипту й Ефіопії.

Кандидат Байдена на посаду очільника Держдепартаменту отримає у спадок від Майка Помпео «глибоко деморалізовану тa зменшену в кількості» професійну команду в Державному департаменті, зазначають міжнародні агентства.

У Трампа було два держсекретарі – Рекс Тіллерсон і Майк Помпео, – і вони майже не чинили спротиву спробам Білого дому «підчистити» відомство, що було зупинено лише втручанням із боку Конгресу.

І хоча Держдепартамент уникнув великого скорочення фінансування на 30 відсотків протягом трьох років поспіль, але відомство залишили багато співробітників вищої та середньої ланок. Багато хто пішов на пенсію, багато дипломатів звільнилися через відчуття непотрібності їхніх професійних знань для адміністрації Трампа.

Давній соратник Байдена

Блінкен є випускником Гарвардського університету і Колумбійського університету (юридичної школи), він працював із багатьма колишніми фахівцями в галузі національної безпеки, які закликали до великого інвестування в американську дипломатію і наголошували на потребі нового залучення США до вирішення глобальних справ.

«Демократія відступає по цілому світі і, на жаль, вона відступає і в нас удома… – сказав Блінкен агенції The Associated Press у вересні. – Наші друзі знають, що Джо Байден знає, хто вони. Також знають про це і наші суперники. Цю різницю відчують із першого ж дня».

Демократія відступає по цілому світі і, на жаль, вона відступає і в нас удома

Блінкен працював у Раді національної безпеки в часи адміністрації Білла Клінтона, а потім став директором із кадрових питань сенатського комітету закордонних справ, коли цей комітет очолював Байден.

На початку роботи адміністрації Барака Обами Блінкен повернувся до Ради національної безпеки і був радником віцепрезидента Байдена з питань національної безпеки, а потім пішов працювати заступником держсекретаря США, коли відомство очолював Джон Керрі.

«Тоні Блінкен є прекрасним вибором на посаду державного секретаря, і він є тим, хто буде старанно працювати, допомагаючи зміцнювати Україну», – відреагував на новину про можливу номінацію Блінкена американський політичний експерт Адріян Каратницький.

Байден каже, що хоче створити дуже різноманітний уряд, і він та його радники часто говорять про прагнення, щоб нова команда віддзеркалювала різноманітність Америки.

Нині уважно стежать за тим, чи він справді висуне жінку на посаду очільника Пентагону або на посаду очільника Міністерства фінансів чи які посади дістануться афроамериканцям.