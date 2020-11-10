Американські посли: хто може залишитися, а хто може піти при Байдені, і що буде з послом до України

У січні багато американських дипломатів, які працюють за кордоном, можуть збирати валізи разом із президентом Дональдом Трампом. Усіх послів США – посланців майже до 200 країн і організацій, таких, як ООН, НАТО і Європейський союз – офіційно просять подати у відставку незабаром після обрання нового президента.

Відставки, подані кар’єрними професіоналами дипломатичних служб, як правило, не приймаються. Зазвичай дипломати продовжують служити до завершення трирічної каденції. Але для тих, кого називають політичними призначенцями – послами, яких обрав безпосередньо Білий дім, – справа зовсім інша.

Але, як вважають, Кіт Дейтон, політичний висуванець адміністрації Трампа на посаду посла в Україні, може бути призначений і за адміністрації Байдена.

Адміністрації президентів США ділять список посольських посад, передаючи деякі з них давнім працівникам Державного департаменту, а інші людям, які підтримали виборчу кампанію президента, таких, як неоплачувані політичні радники чи жертводавці, дехто з яких може не мати досвіду дипломатичної роботи чи роботи за кордоном.

Враховуючи те, як працює наша політична система, кандидати в президенти потребують тисяч політичних фахівців, яким вони не платять, тому вони можуть сказати, що «їм щось заборгували»

Цих політичних призначенців часто відправляють до «комфортних країн» Європи, Азії чи кількох країн Південної Америки, заявив Джон Гербст, дипломат у відставці, який працював послом в Україні й Узбекистані. Декотрі, за його словами, також можуть бути призначені послами до таких організацій, як НАТО і ЄС.

«Враховуючи те, як працює наша політична система, кандидати в президенти потребують тисяч політичних фахівців, яким вони не платять, тому вони можуть сказати, що «їм щось заборгували», – розповів Радіо Свобода Гербст, який зараз є експертом аналітичного центру «Атлантична рада» у Вашингтоні.

Більшість країн не поділяє такої практики, і деякі уряди іноземних держав можуть бути розчаровані, отримавши посла США, якому бракує дипломатичного досвіду, сказав Вільям Кортні, який був першим послом США в Казахстані.

Тема політичних призначень привернула до себе неабияку увагу у 2019 році, коли посол США в ЄС Ґордон Сондланд був втягнутим у розслідування у процесі імпічменту президента Трампа – тоді на порядку денному стояло питання, чи чинив Трамп тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб той розкопав бруд на Джо Байдена, нині обраного президента, і його сина Гантера Байдена.

Трамп зазнав імпічменту від Палати представників під керівництвом демократів, але був виправданий Сенатом у лютому 2020 року.

Сондланд, успішний власник мережі готелів, був призначений на посаду посла в ЄС у 2018 році після того, як він пожертвував 1 мільйон доларів інавгураційному комітетові Трампа. Сондланда, а також тодішнього спеціального посланника в Україні Курта Волкера і міністра енергетики Ріка Перрі іноді називали «трьома аміго», а критики звинувачували їх у проведенні тіньової зовнішньої політики в Україні, спрямованої на політичну допомогу Трампові.

Рекордне число

Історично склалося так, що адміністрації віддавали від чверті до третини посад послів політичним призначенцям, сказав Гербст, додавши, що відсоток із роками зріс.

Адміністрація Трампа обрала 81 політичного призначенця, а це 43 відсотки від загальної кількості послів.

Згідно з дослідженням Американської асоціації дипломатичної служби, це найвищий відсоток будь-якої адміністрації принаймні з 1974 року, коли Джеральд Форд став президентом після відставки Річарда Ніксона. Дані про час, який передував президентству Форда, ще не зібрані.

Трамп висловив рішучу недовіру до кар’єрних урядових бюрократів, включно зі службовцями у Державному департаменті, регулярно називаючи їх «глибинною державою». Цей зневажливий термін має означати такий собі тіньовий уряд і політику, яку здійснюють бюрократи з таких установ.

Адміністрація, що приходить, зазвичай приймає відставки політичних призначенців, а це означає, що в розпорядженні Байдена, як очікується, буде багато посад, які він має заповнити на початку свого терміну.

Адміністрація Байдена хоче засвідчити різницю у підході до послів, щоб продемонструвати, що його зовнішня політика є більш надійною, ніж ніж політика адміністрації Трампа

Байден може прагнути призначити меншу кількість політичних кандидатів, щоб дистанціюватися від практики Трампа, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода Вільям Кортні, який зараз є експертом аналітичного центру Rand Corp., що базується у Вашингтоні.

«Адміністрація Байдена хоче засвідчити різницю у підході до послів, що є частиною загальної стратегії, яка має на меті продемонструвати, що зовнішня політика Байдена є більш надійною, більш професійною, ніж політика адміністрації Трампа», – сказав Кортні.

Як працює процес

Адміністрація поінформує Державний департамент, які посади послів збирається замінити політичними призначенцями, сказав Рональд Нойман, дипломат у відставці, який також працював послом США в низці країн, включно з Афганістаном.

Комітет Державного департаменту під головуванням першого заступника держсекретаря, до складу якого входять інші заступники держсекретаря, займається заповненням решти посад, повідомив Нойман Радіо Свобода.

Комітет отримає рекомендації від регіональних підрозділів Державного департаменту, таких, як Бюро у справах Південної та Центральної Азії, а також від кадрової системи Держдепартаменту. Комітет повідомить державному секретареві про свій вибір, а потім надішле список до Білого дому для остаточного затвердження.

Потім Білий дім повідомляє кожному іноземному урядові, кого він має намір призначити послом. Щойно американські чиновники отримують позитивну відповідь від іноземного уряду, Білий дім направляє кандидатуру до Сенату для голосування.

Рідко коли країна відкидає вибір посла США

Рідко коли країна відкидає вибір посла США, зазначив Нойман. Один із таких рідкісних випадків був тоді, коли Єгипет розлютився, що адміністрація Барака Обами обрала Роберта Форда, який служив послом в Алжирі і Сирії, через його позицію на підтримку демократії.

Будь-який кандидат на посаду посла має далі бути затверджений Сенатом після слухань. Знову ж таки, відмови є рідкісними, сказав Нойман, навіть коли Сенат і Білий дім контролюються різними партіями, але це також траплялося.

Джордж Цуніс, один із провідних організаторів збирання коштів для кампаній Обами й інших демократів у 2012 році, був відхилений підконтрольним демократам Сенатом як посол у Норвегії після того, як під час слухання він переплутав основні деталі про цю країну.

Вплив на країни

Багато держав, які охоплює мовленням Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, можуть побачити нових послів США, які прибудуть у 2021 році.

Американські посли в Угорщині, Румунії, Росії, Туркменистані й Узбекистані є політичними призначенцями, яких, імовірно, замінить адміністрація Байдена.

Американські посли в Косові, Киргизстані і Молдові є кар’єрними дипломатами, чий трирічний термін закінчується наступного року.

Тим часом в Афганістані, Білорусі, Пакистані й Україні на сьогодні взагалі немає послів США.

Адміністрація Трампа висунула кандидатури на ці чотири вакантні посади, а дехто з кандидатів уже виступав перед Сенатом.

Джулі Фішер, яку висунули кандидатом на посаду наступного посла в Білорусі, є єдиною кар’єрною дипломаткою серед цих чотирьох, і процес її затвердження може рухатися вперед, незважаючи на політичні потрясіння в колишній радянській республіці.

Україна: чи залишиться кандидатура Кіта Дейтона?

Хоча кандидат від адміністрації Трампа в Україні Кіт Дейтон є політичним висуванцем, Гербст і Кортні кажуть, що він, можливо, залишиться на шляху до того, щоб стати послом в адміністрації Байдена.

Дейтон, генерал-лейтенант армії США у відставці, який вивчав російську мову, працює радником оборони українського уряду з 2018 року.

Україна бореться з підтримуваними Росією силами у двох своїх східних регіонах, і війна, яка триває вже майже 7 років, є, мабуть, найбільшою проблемою у відносинах США й України.

Від початку війни США передали Україні військову техніку більш ніж на 1,5 мільярда доларів.

Дейтона поважають усі сторони – як демократичні, так і республіканські законодавці. Його розглядають як професіонала, а не як політичного кандидата

Дейтон був обраний Трампом на початку 2020 року і дав свідчення перед Конгресом у серпні, але його кандидатура все ще перебуває на розгляді.

«Його поважають усі сторони, – сказав Гербст, маючи на увазі повагу як демократичних, так і республіканських законодавців. – Його розглядають як професіонала, а не як політичного кандидата. Якщо Байден переможе, я не виключаю можливості продовження розгляду призначення Дейтона».

Окрім 189 послів, у США є багато спеціальних посланців до певних регіонів або з певних питань, таких, як посланник на Західних Балканах, у справі переговорів між Сербією й Косовом чи афганських мирних переговорів.

Очікується, що Річард Ґренелл, посланник президента США на переговорах між Сербією й Косовом, втратить свою посаду через дуже тісні зв’язки з Трампом.

Залмай Халілзад, посланник у справі афганських мирних переговорів, має довгу кар’єру в дипломатії, але він також, імовірно, втратить свою посаду через зв’язки з Республіканською партією, заявили Кортні і Нойман.