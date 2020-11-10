«Ми хочемо і можемо підтримувати Україну, поставляючи озброєння» – Тейлор

Чого очікувати Україні від нового глави Білого дому, розповідає газета «День». Видання нагадує, що під час свого останнього візиту в Україну в 2017 році Джо Байден наголошував на важливості боротьби з корупцією. Зокрема, він зазначав, що Росія використовує корупцію як «інструмент примусу», щоб залишити Україну в своїй сфері впливу. Відтак Байден акцентував, що боротьба з корупцією – це не лише справа доброго урядування, а й є важливою для самозбереження і безпеки.

Із проханням прокоментувати вибори в США і розповісти, якою буде політика адміністрації Байдена щодо України та Росії, газетярі звернулися до колишнього посла США в Україні у 2006-2009 роках Вільяма Тейлора.

Він, зокрема, вважає, що президент Байден буде ще більше підтримувати Україну, ніж він це робив, будучи віцепрезидентом у адміністрації Обами.

«Ми багато навчилися за останні чотири роки, що хочемо і можемо підтримувати Україну, поставляючи озброєння, зокрема ПТРК Javelin. Адже Росія вже була спровокована, і це сталося незалежно від того, чи постачали ми озброєння, чи ні... Для США, а також Європи краще, коли Україна є сильною. Бо саме сильна Україна може стримати Росію від того, щоб та йшла далі», – наголосив Тейлор.

Він зазначив, що санкції проти Росії є більш болісними і тривалими, ніж вони сподівались. У разі подальшої агресії проти України чи проти інших країн на периферії санкції завдаватимуть більше шкоди Росії і будуть її стримувати. Заголовок матеріалу – «П'ять ключів до перемоги».

Байден виконував роль зв’язкового з Україною за адміністрації Обами як віцепрезидент, він неодноразово висловлював міцну підтримку незалежності України та її євроінтеграції і виступав за надання Києву летальної зброї на тлі російської агресії.

Джо Байден буде інавгурований як 46-й президент США 20 січня 2021 року, після того, як усі штати офіційно підтвердять результати голосування. Юридичні намагання Дональда Трампа, як очікують, не зможуть перешкодити встановити перемогу Байдена, яку відтак затвердить колегія виборників.

Газета «Голос України» розповідає про Івана Пулюя – відомого фізика, одного з першовідкривачів радіоактивного випромінювання. Винахідник, науковець, був ректором Німецької вищої технічної школи в Празі, почесним членом Віденського електротехнічного товариства. Але, як зазначає автор статті, професор Олег Гринів, мало хто знає його публіцистичні статті та пророчі погляди щодо того, що може очікувати Росію в майбутньому.

Якщо на початку минулого століття державне відродження України було навіть для Івана Франка ще «поза межами можливого», то перебіг Першої світової війни вніс корективи, що засвідчив своєю працею «Україна та її міжнародне значення» (1915 р.) видатний учений Іван Пулюй.

Дослідник вважає, що після поневолення української гетьманської держави, яка була «бастіоном проти московитів, турків і татар», а також поляків, політична атмосфера на континенті зазнала значних змін: «Московщина стала могутньою Росією, яка загрожує країнам Європи». Тепер «царизм хоче «визволити російський народ» у Галичині, Буковині й Закарпатті, цебто поневолити споконвічні українські землі», зазначає дописувач.

Спираючись на логіку історичних фактів, Іван Пулюй зазначає, що «Україна, яка звільнилася від польського поневолення, уклала з московським царатом Переяславський договір про союз, «своєрідну федерацію» гетьманської республіки з царською Московією». Іван Пулюй пише: «Завдяки багатствам України, її географічному положенню і, що не є останнє, мускулястій силі досвідченого у війнах українського народу Росія завжди збільшувалася за рахунок загарбання території України, і з цього часу вона стала велетнем, який тепер володіє шостою частиною світу». Більше про Івана Пулюя і його творчий та науковий доробки йдеться в статті «Без України Росія не спроможна на світове панування».

«Кабмін підготував нереальний проєкт держбюджету-2021: головні проблеми і питання». У статті під таким заголовком експерти газети «Україна молода», які проаналізували різні варіанти держ­кошторису України, сходяться на думці: помилок, прорахунків у бюджеті дуже багато, а сам документ несе величезні ризики для держави.

Аналітики прогнозують, що держбюджет-2021, найімовірніше, не буде виконаний. Як не буде виконаний і бюджет нинішнього року. І попередніх. За словами політолога Дениса Гаєвського, традиційною для України є практика, коли бюджет регулюється в ручному режимі, і це несе величезні ризики для держави.

Аналітики вважають дещо дивним і величезне як для пост­карантинної економіки України зростання ВВП на 4,6%, – як пояснює уряд, із метою відновлення економіки на рівні річної давності.

Експерти зазначають: кабінет Дениса Шмигаля вперто видає бажане за дійсне. Адже якщо в умовах світової економічної кризи українська економіка не падатиме, то це вже можна назвати досягненням, а прогнозоване зростання на 4,6% є і зовсім фантастичним. Особливо на тлі показників нинішнього року.

Адже ВВП України до кінця 2020 року, за оцінками аналітиків МВФ, впаде на 7,2%. Тільки в жовтні індекс ділової активності знизився з 49,4 до 47,8 пункта.

Через нестачу коштів функції уряду зводяться до розподілу фінансових потоків, які генеруються валютними надходженнями від трудових мігрантів, від експортерів і зовнішніх позик. Про те, щоб створювати стимули і точки зростання, як заявляють експерти видання, не йдеться взагалі.

Навіть навпаки. Намагаючись сподобатися потенційному виборцю і піднімаючи йому заробітну плату, влада тим самим закладає міну вповільненої дії під економічними процесами у державі. Адже показник мінімальної зарплати насамперед пов’язаний зі збором податків, і лише опосередковано – з виплатами працівникам.

Відтак невмотивоване підвищення зарплати може спричинити суттєве зростання тіньового сектору – працівників почнуть переводити на пів ставки, прогнозує газета.

Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила у першому читанні проєкт державного бюджету на 2021 рік.

Законопроєкт підтримали 275 народних депутатів.

209 голосів віддала за проєкт закону фракція «Слуга народу», 20 – група «Довіра», 19 – «Батьківщина», 16 – «За майбутнє», 11 – позафракційні депутати.

Проти голосувала фракція «Європейська солідарність». Депутати від «Голосу» утрималися.

Також проти законопроєкту проголосували 17 народних депутатів від «Опозиційного блоку – За життя».

Нинішній рік – 165-ліття легендарного Дмитра Яворницького, українського історика, археолога, етнографа, фольклориста, письменника, нагадує газета «Україна молода». Завдяки йому побачило світ комплексне дослідження з історії українського Запорозького козацтва. Цій тематиці він присвятив низку праць, але найголовніша з них – фундаментальна тритомна «Історія запорозьких козаків».

Попри численні наукові досягнення, життя вченого не було безхмарним, зазначає газета. Репресії 1930-х років не оминули цю видатну особистість. За доносом одного зі співробітників Дмитра Яворницького звільнили з музею, обвинувативши в «буржуазному націоналізмові». У 1937 році вченого зарахували до верхівки так званого «Українського націоналістичного контрреволюційного підпілля». На щастя, арешту вдалося уникнути, хоча здоров’я вченого було остаточно підірване. Докладніше про вченого розповідається в статті «Козацький батько: чому Дмитро Яворницький досліджував історію запорозьких козаків».