США: Трамп, який не визнав перемогу Байдена, подав позов на підрахунок голосів у Арізоні

Передвиборчий штаб президента США Дональда Трампа, який відмовився визнати поразку кандидатові Джо Байдену, подав позов в Арізоні щодо підрахунку голосів.

У позові, поданому до Верховного суду округу Марікопа 7 листопада, йдеться, що своїми інструкціями працівники виборчих дільниць «змусили» виборців натиснути кнопку в кабіні для голосування, що могло зіпсувати їхні бюлетені. У позові стверджується, що ці голоси можуть мати «вирішальне значення».

За 99 відсотками порахованих у Арізоні голосів, Байден випереджає Трампа приблизно на 20 тисяч голосів.

Після підрахунку 7 листопада у Пенсильванії, кількість відданих за демократа Джо Байдена голосів виборників перевищила необхідні 270. Це означає, що Арізона не матиме вирішального значення для результату президентських виборів.

Після того, як усі провідні новинні агентства США назвали Байдена переможцем виборів, Трамп відмовився визнати поразку.

«Ці вибори ще далеко не завершені», – сказав Трамп, пообіцявши, що судові позови з’являться наступного тижня.

Дональд Трамп висунув необґрунтовані звинувачення у фальсифікаціях і неправомірних діях під час підрахунку голосів по всій країні і щонайменше двічі заявляв про свою перемогу. Представники виборчих комісій, в тому числі республіканці, заявили, що на виборчих дільницях ознак порушень не виявили.

Тисячі людей на вулицях американських міст, в тому числі у столиці США Вашингтоні, святкували напередодні перемогу Джо Байдена.