Верховна Рада ухвалила держбюджет-2021 у першому читанні

Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила у першому читанні проєкт державного бюджету на 2021 рік.
Законопроєкт підтримали 275 народних депутатів.
209 голосів віддала за проєкт закону фракція «Слуга народу», 20 – група «Довіра», 19 – «Батьківщина», 16 – «За майбутнє», 11 – позафракційні депутати.
Проти голосувала фракція «Європейська солідарність». Депутати від «Голосу» утрималися.
Також проти законопроєкту проголосували 17 народних депутатів від «Опозиційного блоку – За життя».
Проєкт держбюджету на 2021 рік був зареєстрований у Верховній Раді 14 вересня.
Показники бюджету-2021:
- Очікуване зростання економіки у 2021 році – 4,6%.
- Очікувана інфляція – 7,3% річних.
- Середній курс валюти у 2020 році буде 29,1 гривні за долар США, прогнозує Мінфін.
- Середня зарплата в Україні (за бюджетним прогнозом) буде 13,6 тисячі гривень на місяць.
- Доходи українського бюджету-2021 – 1017 мільярдів гривень.
- Видатки бюджету – 1330 мільярдів гривень.
- Граничний дефіцит держбюджету – 270 мільярдів гривень.
- Граничний обсяг гарантованого державою боргу – майже 305 мільярдів гривень.
- На національну безпеку і оборону планують виділити 5,9% від ВВП.
- На підвищення мінімальної зарплати – 41,4 мільярда гривень. З січня вона підніметься до 6 тисяч гривень на місяць, а з липня – до 6,5 тисяч.
- Бюджет передбачає збільшення фінансування освіти на 34 мільярди та медицини на 27,5 мільярдів.
- До бюджету заклали вакцинування українців від COVID-19 – 2,6 мільярда гривень.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ