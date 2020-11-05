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05 листопада 2020, Київ 14:46
Новини | Економіка

Верховна Рада ухвалила держбюджет-2021 у першому читанні

Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила у першому читанні проєкт державного бюджету на 2021 рік.

Законопроєкт підтримали 275 народних депутатів.

209 голосів віддала за проєкт закону фракція «Слуга народу», 20 – група «Довіра», 19 – «Батьківщина», 16 – «За майбутнє», 11 – позафракційні депутати.

Проти голосувала фракція «Європейська солідарність». Депутати від «Голосу» утрималися.

Також проти законопроєкту проголосували 17 народних депутатів від «Опозиційного блоку – За життя».

Бюджет-2021: чому депутати обурені пропозицією уряду?
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Бюджет-2021: чому депутати обурені пропозицією уряду?

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Проєкт держбюджету на 2021 рік був зареєстрований у Верховній Раді 14 вересня.

Показники бюджету-2021:

  • Очікуване зростання економіки у 2021 році – 4,6%.
  • Очікувана інфляція – 7,3% річних.
  • Середній курс валюти у 2020 році буде 29,1 гривні за долар США, прогнозує Мінфін.
  • Середня зарплата в Україні (за бюджетним прогнозом) буде 13,6 тисячі гривень на місяць.
  • Доходи українського бюджету-2021 – 1017 мільярдів гривень.
  • Видатки бюджету – 1330 мільярдів гривень.
  • Граничний дефіцит держбюджету – 270 мільярдів гривень.
  • Граничний обсяг гарантованого державою боргу – майже 305 мільярдів гривень.
  • На національну безпеку і оборону планують виділити 5,9% від ВВП.
  • На підвищення мінімальної зарплати – 41,4 мільярда гривень. З січня вона підніметься до 6 тисяч гривень на місяць, а з липня – до 6,5 тисяч.
  • Бюджет передбачає збільшення фінансування освіти на 34 мільярди та медицини на 27,5 мільярдів.
  • До бюджету заклали вакцинування українців від COVID-19 – 2,6 мільярда гривень.

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