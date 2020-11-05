Верховна Рада ухвалила держбюджет-2021 у першому читанні

Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила у першому читанні проєкт державного бюджету на 2021 рік.

Законопроєкт підтримали 275 народних депутатів.

209 голосів віддала за проєкт закону фракція «Слуга народу», 20 – група «Довіра», 19 – «Батьківщина», 16 – «За майбутнє», 11 – позафракційні депутати.

Проти голосувала фракція «Європейська солідарність». Депутати від «Голосу» утрималися.

Також проти законопроєкту проголосували 17 народних депутатів від «Опозиційного блоку – За життя».

Проєкт держбюджету на 2021 рік був зареєстрований у Верховній Раді 14 вересня.

Показники бюджету-2021: