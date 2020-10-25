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25 жовтня 2020, Київ 14:16
Новини | Політика

Рада почне розгляд проєкту держбюджету-2021 у перший тиждень листопада – Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на одній із виборчих дільниць у Києві, 25 жовтня 2020 року

Верховна Рада розпочне розгляд законопроєкту про державний бюджет на 2021 рік на найближчому пленарному тижні, заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

«Якщо не станеться чогось екстраординарного, то 2 листопада у нас із вами буде погоджувальна рада, а з третього в нас пленарний тиждень. Я думаю, що в перші дні ми маємо перейти до розгляду бюджету на 2021 рік», – сказав Разумков у неділю на одній з виборчих дільниць у Києві, де проголосував на місцевих виборах.

При цьому спікер не виключив, що складна ситуація з COVID-19 в Україні може вплинути на роботу Верховної Ради, але наразі, за його словами, жодних змін у режимі роботи не передбачено.

Проєкт держбюджету на 2021 рік був зареєстрований у Верховній Раді 14 вересня.

Показники бюджету-2021:

  • Очікуване зростання економіки у 2021 році – 4,6%.
  • Очікувана інфляція – 7,3% річних.
  • Середній курс валюти у 2020 році буде 29,1 гривні за долар США, прогнозує Мінфін.
  • Середня зарплата в Україні (за бюджетним прогнозом) буде 13,6 тисячі гривень на місяць.
  • Доходи українського бюджету-2021 – 1017 мільярдів гривень.
  • Видатки бюджету – 1330 мільярдів гривень.
  • Граничний дефіцит держбюджету – 270 мільярдів гривень.
  • Граничний обсяг гарантованого державою боргу – майже 305 мільярдів гривень.
  • На національну безпеку і оборону планують виділити 5,9% від ВВП.
  • На підвищення мінімальної зарплати – 41,4 мільярда гривень. З січня вона підніметься до 6 тисяч гривень на місяць, а з липня – до 6,5 тисяч.
  • Бюджет передбачає збільшення фінансування освіти на 34 мільярди та медицини на 27,5 мільярдів.
  • До бюджету заклали вакцинування українців від COVID-19 – 2,6 мільярда гривень.

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