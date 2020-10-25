Рада почне розгляд проєкту держбюджету-2021 у перший тиждень листопада – Разумков

Верховна Рада розпочне розгляд законопроєкту про державний бюджет на 2021 рік на найближчому пленарному тижні, заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

«Якщо не станеться чогось екстраординарного, то 2 листопада у нас із вами буде погоджувальна рада, а з третього в нас пленарний тиждень. Я думаю, що в перші дні ми маємо перейти до розгляду бюджету на 2021 рік», – сказав Разумков у неділю на одній з виборчих дільниць у Києві, де проголосував на місцевих виборах.

При цьому спікер не виключив, що складна ситуація з COVID-19 в Україні може вплинути на роботу Верховної Ради, але наразі, за його словами, жодних змін у режимі роботи не передбачено.

Проєкт держбюджету на 2021 рік був зареєстрований у Верховній Раді 14 вересня.

Показники бюджету-2021: