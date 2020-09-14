Проєкт держбюджету на 2021 рік зареєстрували у Раді

Проєкт Державного бюджету України на 2021 рік зареєстрували у Верховній Раді. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Зазначається, що документ направили на розгляд комітету.

Раніше 14 вересня Міністерство фінансів відзвітувало про передачу проєкту державного бюджету на 2021 рік для розгляду в Кабінеті міністрів та назвало основні пріоритети документу.

Кабінет міністрів ухвалив законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік вранці 14 вересня.

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Згідно з проєктом, доходи бюджету в 2021 мають скласти 1 071,1 мільярда гривень, видатки – 1 350,1 мільярда гривень. Основним джерелом надходжень міністр вважає підвищення ефективності сплати податку на додану вартість.

Дефіцит передбачено на рівні 270,4 мільярда, тобто 6% ВВП. Марченко звернув увагу, що це на 1,5% нижче за показник минулого року.

За даними Міністерства фінансів, уряд планує до 2023 скоротити показник дефіциту до 3% ВВП.

Ріст ВВП планується 4,6%, рівень інфляції – 7,3%, середня заробітна плата – 13,6 тисячі гривень.