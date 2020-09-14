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14 вересня 2020, Київ 11:36
Новини | Політика

Кабмін затвердив проєкт бюджету-2021 – Мокан

Представник Кабінету міністрів у парламенті підкреслив, що затвердження документу відбулося вчасно, до 15 вересня

Кабінет міністрів ухвалив законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік, заявив народний депутат від «Слуги народу», представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

За його словами, Кабінет міністрів затвердив проєкт на позачерговому засіданні вранці 14 вересня.

«Ухвалення проєкту бюджету урядом відбулося згідно із графіком бюджетного процесу – до 15 вересня документ має бути переданий на розгляд Верховної Ради», – написав парламентар.

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Також, додав Мокан, уряд затвердив два законопроєкти про внесення змін до Податкового та Бюджетного коміксів.

Раніше 14 вересня Міністерство фінансів відзвітувало про передачу проєкту державного бюджету на 2021 рік для розгляду в Кабінеті міністрів та назвало основні пріоритети документу.

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