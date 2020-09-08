Постанова уряду про підвищення зарплат педагогам зупинена – Міносвіти

Ухвалена торік урядом постанова про поступове підвищення найнижчого посадового окладу освітянам до рівня чотирьох прожиткових мінімумів, зупинена. Про це повідомила у вівторок пресслужба Міністерства освіти і науки.

«У зв’язку з відсутністю коштів на її реалізацію у державному та місцевих бюджетах зазначена постанова була зупинена до 31 грудня 2020 року. За попередніми розрахунками фахівців МОН, її впровадження в дію у 2021 році потребуватиме додатково близько 50 млрд грн (державний бюджет – близько 39 млрд грн, місцеві бюджети – близько 11 млрд грн)», – йдеться в повідомленні відомства.

Міністерство освіти і науки заявило, що «вкрай зацікавлене» у введенні в дію цієї постанови, оскільки нею виконуються не лише норми законодавства, а й підвищуються соціальні стандарти та гарантії держави, спрямовані на зростання рівня життя освітян.

«Це питання потребує негайного вирішення», – заявили у Міносвіти.

10 липня 2019 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки». Нею передбачається поступове (до 2023 року) підвищення найнижчого посадового окладу освітян до рівня чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Нова система оплати праці освітян передбачала, що 2020 року оклад становитиме 2,5 прожиткових мінімумів, 2021-го буде на рівні 3 прожиткових мінімумів, 2022-го – 3,5, а з січня 2023 року – 4 прожиткових мінімуми. При цьому кожна наступна категорія педпрацівників зростатиме на 10%, порівнюючи з попередньою.