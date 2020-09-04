Арахамія розповів, чи чекати призначення повноцінних міністрів у МОН і Міненергетики замість Шкарлета та Буславець

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія у коментарі Радіо Свобода розповів, чи чекати невдовзі призначення повноцінних міністрів у Міністерство освіти та науки і Міністерство енергетики, адже наразі ці відомства очолюють т.в.о міністрів – Сергій Шкарлет та Ольга Буславець, про призначенння яких свого часу говорилось, що це – «випробувальні терміни».

«Наскільки мені відомо, пан Шкарлет нікуди не рухається: він виконує свої обов'язки і не планується ніяких кадрових змін», – зазначив очільник фракції монобільшості.

Щодо Ольги Буславець, яка наразі є т.в.о. міністра енергетики, то, за словами, Арахамії, невдовзі вона має відзвітувати перед депутатами про результати своєї діяльності на чолі міністерства, після чого буде зрозуміла її подальша доля.

«Там були зобов'язання вирішити основні кризові моменти, які виникли в енергетиці. Насамперед, звичайно, – це криза в атомній енергетиці. Зараз в атомній енергетиці криза продовжується. Буде заслуховування в комітеті відповідному, яким чином далі рухатись. Зараз одні експерти кажуть, що це завдяки т.в.о. міністра криза продовжується, бо немає таких рішучих кроків. А інші експери кажуть, що це – через те, що Верховна Рада не ухвалює відповідних рішень в комітеті профільному і т.п. Тому ми хочемо розібратися в цьому і мати вже якусь об'єднану картинку, яким чином нам далі рухатись з точки зору вирішення кризи в енергетиці», – розповів Радіо Свобода Давид Арахамія.

При цьому, за словами голови фракції «Слуга народу», пошуки кандидатів у міністри «взагалі не зупинявся і така лавка запасних формується дуже активно зараз».

Сергій Шкарлет був призначений урядом т.в.о. міністра освіти та науки 25 червня 2020 року. Тоді прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що «пана Шкарлета ми фактично призначили з можливістю проявити себе протягом наступних декількох місяців, і це – своєрідний випробувальний термін», однак пізніше сам Шкарлет в інтерв'ю Радіо Свобода стверджував, що «не чув ніде про випробувальний термін».

Кандидатуру Ольги Буславець на посаду голови Міністерства енергетики спершу мала розглядати Верховна Рада на своєму засідання 30 березня. В останній момент питання зняли з голосування на вимогу президента Володимира Зеленького. 16 квітня рішенням уряду її призначили т.в.о.міністра. Після чого представники монобільшості теж наголошували на тому, що у Буславець – «випробувальний термін».