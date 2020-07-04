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04 липня 2020, Київ 20:08
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Чи потрібна російська електроенергія Україні? Інтерв’ю з Ольгою Буславець

Чи потрібна російська електроенергія Україні? Інтерв’ю з Ольгою Буславець
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Чи потрібна російська електроенергія Україні? Інтерв’ю з Ольгою Буславець

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Кажуть, що її посада стала частиною стратегії стримувань і противаг, вибудованою Банковою у протистоянні з Коломойським. Правда це чи ні, покаже час. Як і те, виявиться вона «ручним» керівником чи «залізною леді», і як довго втримається в міністерському кріслі. Вона каже, що не хотіла б асоціюватися з Маргарет Тетчер, а між тим ситуація в галузі вимагає жорстких і непопулярних рішень. Чому кандидатуру Буславець було подано, а потім відкликано з розгляду Верховною Радою? Чи будуть закриватись нерентабельні шахти? Чи підвищуватимуться тарифи на електроенергію? Що чекає на «зелену» енергетику? Про це і більше перша жінка в Україні в статусі очільника Міністерства енергетики Ольга Буславець в інтерв’ю Радіо Свобода.

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