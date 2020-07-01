«Енергоатом» хоче через суд позбутися контролю Міненерго

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», яка об’єднує всі діючі атомні електростанції в Україні, звернулася до господарського суду Києва з позовом. В ньому вона просить визнати недійсним статут підприємства, затверджений наказом Міністерства енергетики в грудні 2019 року і який, за версією держпідприємства, встановлює над ним надмірний контроль. Про це йдеться у позові «Енергоатому» до Міненерго, який є у розпорядженні Радіо Свобода.

Експерти галузі вважають такі дії «безпрецедентними», адже це «це вперше, коли «Енергоатом» оскаржує дії свого акціонера».

Статут «Енергоатому» в чинній редакції передбачає, що тільки за погодженням з Міненерго компанія має право безоплатно передавати належне їй майно іншим юридичним та фізичним особам, складати фінансовий план, затверджувати загальну організаційну структуру підприємства та його підрозділів, чисельність та штатний розпис.

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«Чинна редакція статуту містить значну кількість норм, які порушують права та законні інтереси компанії, а також створюють перешкоди та унеможливлюють нормальну й ефективну роботу суб’єкта господарювання – суб’єкта ринку електричної енергії – державного підприємства», – йдеться у позові «Енергоатому».

«Затвердження статуту «НАЕК «Енергоатом» уповноваженим органом можливе лише за умови розгляду і прийняття відповідного рішення правлінням. Однак правління НАЕК «Енергоатом» не приймало такого рішення», – стверджується у документі.

Крім того, будь-які зміни до статуту «Енергоатому», підкреслюють у держпідприємстві, попередньо повинні узгоджуватися з Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) та Європейським співтовариством з атомної енергії (Євратом).«Однак чинна редакція статуту не була погоджена ЄБРР та Євроатом в установленому порядку і навіть не направлялася», – йдеться у позові.

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Т.в.о. міністра енергетики Ольга Буславець у коментарі Радіо Свобода повідомила, що їй відомо про таке звернення «Енергоатому» до суду.

«Надала відповідним службам опрацювати це питання. Це були внесені зміни до статуту «Енергоатому» попереднім керівником міністерства. Тому після надання правової оцінки будуть прийматися відповідні рішення», – заявила Буславець.

Голова профільної громадської організації «Бюро комплексного аналізу та прогнозів» Сергій Дяченко вважає такий крок з боку «Енергоатому» «безпрецедентним».

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«На моїй пам’яті це вперше, коли «Енергоатом» оскаржує дії свого акціонера – Міністерства енергетики. Держпідприємства, як і всі інші підприємства, повинні мати право вести самостійну господарську діяльність. Але «Енергоатом» занадто довго був потужним джерелом корупції. Тому додатковий контроль з боку акціонера – Міністерства енергетики – це правильне рішення», – каже він.

Відповідно до інформації Єдиного реєстру судових рішень, підготовче засідання по справі призначено на 22 липня.

«Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні, компанія відповідає за безпеку експлуатації всіх діючих АЕС країни.