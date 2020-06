Разом з Коломойським на постачанні вугілля на державне «Центренерго» заробляє і Медведчук – «Схеми»

Частки у компанії «Синтез Ойл», яка після зміни влади у 2019 році почала заробляти на постачанні вугілля на державне підприємство «Центренерго» з націнкою, мають не лише структури бізнесмена Ігоря Коломойського, але й дружина голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») «Ти не один». Нововиявлений союз Коломойського та Медведчука.

Віктор Медведчук у майновій декларації вказав свою дружину Оксану Марченко як власницю кіпрської Tominersa Investments Ltd. Журналісти виявили, що ця компанія через низку інших кіпрських фірм – Clanton Consulting Ltd, Portial Trading Ltd, Prescona Management Ltd та Inofos Management Ltd., володіє близько 10% ПрАТ з іноземними інвестиціями «Синтез Ойл».

Як раніше встановили «Схеми», ця компанія поставила кожну четверту тонну вугілля на «Центренерго»: за півроку роботи з держкомпанією – з жовтня 2019-го до березня 2020-го – частка «Синтез Ойл» у постачанні сировини склала понад 25%. Загальна сума контрактів перевищила 1,6 млрд гривень.

При цьому ціни на вугілля від цього постачальника подекуди відрізнялися від середньо ринкових. Наприклад, у січні 2020-го «Центренерго» купувало у «Синтез Ойл» тонну вугілля марки «Г» та «Т» за 2,2 тисячі гривень, в той час як на ринку можна було придбати за 1,85 тисячі гривень, тобто дешевше на 20%.

Раніше «Схеми» розповіли, що «Синтез Ойл» спеціалізується на перевалці і транспортуванні нафти – бізнесі, яким Ігор Коломойський займається багато років. Записана ця одеська компанія на вищезгадані кіпрські фірми, які також входять до складу Одеського перевалочного комплексу, що контролюється так званою групою «Приват» на чолі з олігархом.

Portial Trading Ltd, Clanton Consulting Ltd та Inofos Management Ltd – фігурували в оприлюдненому реєстрі фінансово-промислових груп та юридичних осіб Державної податкової служби України як компанії-нерезиденти бізнес-групи Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова.

Крім того, співзасновником Portial Trading Ltd виступають фірми Visic Investments Ltd та Marigold Trust Asset Management. Обидві фігурували у списку компаній Коломойського і Боголюбова у позові «Приватбанку», поданому у США. Також Marigold Trust Asset Management була присутня у засновниках усіх чотирьох кіпрських компаній, на які записана «Синтез Ойл».

Раніше «Синтез Ойл» підозрювалася в участі у схемах щодо заробітку на іншому держпідприємстві. У 2016 році прокуратура спільно з СБУ проводили обшуки в офісі фірми в рамках розслідування справи щодо розкрадання коштів в особливо великих розмірах посадовими особами держкомпанії «Укртранснафта», коли її очолював лояльний до Ігоря Коломойського Олександр Лазорко. Але згодом кримінальне провадження закрили, повідомивши про відсутність складу кримінального правопорушення.

На компанію «Синтез Ойл» був зареєстрований Volkswagen Multivan – автівка з охороною, яка супроводжувала Володимира Зеленського під час президентської кампанії на початку 2019 року.

«Схеми» за коментарем до Ігоря Коломойського щодо його причетності до «Синтез Ойл»: «Я не ухвалюю управлінські рішення. Я в компанії «Синтез Ойл» наче акціонер, але я в цьому не впевнений». У пресслужбі Віктора Медведчука не відповіли на запит.

Крім того, як з’ясували журналісти, Віктор Медведчук є бізнес-партнером Коломойського у трьох обленерго, двох металургійних заводах, трьох телеканалах і чотирьох логістичних компаніях.