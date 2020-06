Окрім «1+1», Медведчук з родиною є партнером Коломойського у 3 обленерго і 2 металургійних заводах – «Схеми»

Голова політради партії ОПЗЖ і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук задекларував низку офшорних компаній, на які частково оформлений великий бізнес в Україні, до якого має стосунок олігарх Ігор Коломойський. Журналістський аналіз показав, що через низку задекларованих Медведчуком фірм, його дружина Оксана Марченко володіє частками в бізнесі одразу у декількох стратегічних сферах, а саме – в енергетичних компаніях: ПрАТ «Львівобленерго», ПрАТ «Прикарпаттяобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго»; металургійних заводах: ПрАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» і АТ «Запорізький завод феросплавів»; логістичних компаніях, які входять в систему так званого Одеського перевалочного комплексу, а також у трьох телеканалах: ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1», ТОВ «Гравіс-Кіно» («2+2»), ПрАТ «ТК «ТЕТ».

Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») «Ти не один». Нововиявлений союз Коломойського та Медведчука.

За майновою декларацією Віктора Медведчука, його дружина, Оксана Марченко, є кінцевою бенефіціаркою кіпрських компаній Margaroza Commercial Ltd, Lex Perfecta Ltd, Kerelio Commercial Ltd, Miosaria Commercial Ltd та Zocatini Enterprises Ltd.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України ​(Smida), саме ці 5 кіпрських фірм є власниками 88% акцій «Прикарпаттяобленерго».

Раніше ці кіпрські компанії у ЗМІ асоціювали лише із бізнесменами Григорієм та Ігорем Суркісами та так званою групою «Приват» Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова.

У розслідуванні йдеться, що подружжя Медведчука-Марченко, власники щонайменше половини часток у кожній із цих кіпрських фірм, а отже, сумарно вони сконцентрували щонайменше 44% акцій цього обленерго.

У відповідь на запит «Схем» у «Прикарпаттяобленерго» повідомили, що компанія не володіє інформацією, що родина Віктора Медведчука є власницею частки підприємства.

Також розслідувачі встановили, що на чотири кіпрські фірми, задекларовані Медведчуком, записано 89% акцій «Львівобленерго». За такою ж логікою підрахунків, частка родини нардепа може складати близько 44% акцій енергорозподільчої компанії.

Дві кіпрські компанії Lex Perfecta Ltd та Kerelio Commercial Ltd, задекларовані Медведчуком як власність його дружини Оксани Марченко, володіють понад 23,5% акціями іншої енергокомпанії – ПАТ «Запоріжжяобленерго», встановили журналісти «Схем».

Так само частки в кіпрських фірмах поділені порівну між двома номінальними власниками-кіпріотами, то ж Марченко може виявитися бенефіціарним власником щонайменше половини часток в обох кіпрських компаніях, а отже, родина нардепа могла сконцентрувати близько 12% акцій «Запоріжжяобленерго».

Журналісти також виявили зв’язок родини народного депутата із великими металургійними підприємствами, які раніше зараховували до групи «Приват» Ігоря Коломойського.

У своїй майновій декларації Віктор Медведчук вказав, що його дружина є власницею ще чотирьох кіпрських фірм – Soltex Ltd, Matrimax Ltd, Tapesta Ltd та Walltron Ltd. Журналісти виявили, що Оксана Марченко володіє 50% цих компаній через задекларовані її чоловіком офшорні компанії з Британських Віргінських островів Seldon Ventures Ltd, Attolam Ventures Ltd, Geiora Management Ltd та Baikeens Investments Ltd.

Усі ці чотири кіпрські компанії, відповідно до даних Smida, є власниками 82,7% акцій АТ «Запорізький завод феросплавів». Тож подружжя Медведчуків-Марченко сукупно володіє 41% акцій цього підприємства.

Також у майновій декларації Віктор Медведчук зазначив, що його дружина є власницею трьох кіпрських фірм – Crascoda Holdings, Gazaro Ltd та Boundryco Ltd. Зокрема, вона володіє 50% частками у двох останніх через інші кіпрські фірми Vistormia Holdings Ltd та Ledisalio Holdings Ltd, хоча номінально вони записані на кіпріотів. Crascoda Holdings також зареєстрована на двох фізичних осіб з Кіпру.

Ці три задекларовані нардепом кіпрські фірми, володіють 34,2% акцій ПрАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь». Таким чином, родина Медведчука є кінцевим бенефіціаром щонайменше 17% акцій «Дніпроспецсталі».

Журналісти також виявили зв’язок народного депутата від ОПЗЖ із логістичними підприємствами, які входять в систему так званого Одеського перевалочного комплексу.

У своїй декларації Віктор Медведчук вказав, що його дружина є власницею кіпрської Tominersa Investments Ltd. Ця компанія через низку інших кіпрських фірм, контролює близько 10% чотирьох одеських логістичних підприємств, які володіють та оперують інфраструктурними об’єктами в Одеському порту, а саме – ПрАТ з іноземними інвестиціями «Синтез Ойл», ПАТ «Ексімнафтопродукт», ПАТ «Одеснафтопродукт» та ТОВ «Укрлоудсистем».

Відповідно до інформації, яку вказав Віктор Медведчук у своїй майновій декларації, його дружина телеведуча Оксана Марченко – кінцева бенефіціарна власниця компанії Bolvik Ventures Ltd із Британських Віргінських островів.

Ця фірма через ланцюжок інших компаній має у власності 24,66% у ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1», йдеться в повідомленні про структуру власності на сайті каналу «1+1» станом на 2 березня 2020 року. У цьому ж повідомленні вказано, що цю компанію контролює лише бізнесмен Ігор Суркіс, але немає даних про причетність до неї Віктора Медведчука.

Іншим великим співвласником «1+1» є бізнесмен Ігор Коломойський, зазначено на сайті каналу. Так само кіпрська фірма, задекларована Віктором Медведчуком, фігурує у структурі власності іншого телеканалу групи, «2+2» (ТОВ «Гравіс-Кіно»). Через низку компаній, вона контролює тут частку розміром 24,51%, йдеться у звіті на сайті цього телеканалу, опублікованому 16 березня. Як і у випадку з «1+1», на офіційному сайті телеканалу «2+2» вказано, що компанію Bolvik Ventures LTD контролює лише бізнесмен Ігор Суркіс, але немає даних про причетність до неї Віктора Медведчука.

Також «Схеми» виявили, що Віктор Медведчук причетний і до іншого телеканалу групи, ТЕТ (ПрАТ «ТК «ТЕТ»). Хоча телеканал і не оприлюднив повної структури власності, у Smida власником 100% акцій ПрАТ вказана кіпрська Bredgat Holdings Ltd, 25% якої,через ланцюжок інших компаній володіє Bolvik Ventures LTD.

У пресслужбі «1+1» на прохання «Детектор медіа» прокоментувати стосунок до власності каналу Віктора Медведчука зазначили: «Ми наразі не можемо коментувати цю інформацію, оскільки для нас вона теж є новою. Юристи медіагрупи направили відповідні запити до компаній, які входять до структури власності телеканалу, й очікуємо відповідь».

Також «Схеми» звернулися до перелічених підприємств за коментарем щодо участі у їхній структурі компаній, задекларованих Віктором Медведчуком. Окрім «Прикарпаттяобленерго» жодне з них поки не надало відповідь.

Журналісти також намагалися отримати коментарі Ігоря та Григорія Суркісів та Віктора Медведчука. Номер Ігоря Суркіса не відповідав, а чоловік, який підняв слухавку за номером Григорія, порадив звернутися до приймальні президента футбольного клубу «Динамо».

В коментарі «Схемам» Ігор Коломойський зазначив, що інформація про частку родини Медведчуків у структурі «Студії 1+1» для нього «це – новина».

Також бізнесмен розповів журналістам, що братів Суркісів та Віктора Медведчука пов’язують давні бізнес-стосунки. На запитання, чи є Медведчук партнером Коломойського у інших бізнесах, він відповів: «Можливо, вони на його користь щось тримають, а, може, не тримають. Можливо, вони і раніше тримали на його користь, але для цього не вимагалося відкривати цю інформацію. А зараз у зв’язку з декларацією треба відкривати».

На запитання, чи комфортно бізнесменові бути партнером із Віктором Медведчуком, Коломойський зазначив, що ніколи не розділяв Медведчука та братів Суркісів. «Я завжди вважав, що вони разом. По яким активам та в якому співвідношенні – це вже інше питання», – розповів він «Схемам».