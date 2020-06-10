Віктор Медведчук задекларував частку в телеканалах «1+1» і «2+2» – «Схеми»

Голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук вказав у своїй майновій декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1». Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Відповідно до інформації, яку вказав Віктор Медведчук у своїй майновій декларації, його дружина телеведуча Оксана Марченко – кінцева бенефіціарна власниця компанії Bolvik Ventures Ltd із Британських Віргінських островів.

Ця фірма через ланцюжок інших компаній має у власності 24,66% у ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1», йдеться в повідомленні про структуру власності на сайті каналу «1+1» станом на 2 березня 2020 року. У цьому ж повідомленні вказано, що цю компанію контролює лише бізнесмен Ігор Суркіс, але немає даних про причетність до неї Віктора Медведчука.

Іншим великим співвласником «1+1» є олігарх Ігор Коломойський, зазначено на сайті каналу.

Так само кіпрська фірма, задекларована Віктором Медведчуком, фігурує у структурі власності іншого телеканалу групи, «2+2» (ТОВ «Гравіс-Кіно»). Через низку компаній, вона контролює тут частку розміром 24,51%, йдеться у звіті на сайті цього телеканалу, опублікованому 16 березня. Як і у випадку з «1+1», на офіційному сайті телеканалу «2+2» вказано, що компанію Bolvik Ventures LTD контролює лише бізнесмен Ігор Суркіс, але немає даних про причетність до неї Віктора Медведчука.

В той же час, у структурі власності іншого телеканалу, що входить у групу, «ПлюсПлюс» (ТОВ «УніанТБ»), Bolvik Ventures не фігурує. Телеканал ТЕТ (ПрАТ «ТК «ТЕТ») структуру власності не оприлюднив.

«Схеми» звернулися для отримання коментаря до співвласника групи каналів «1+1» бізнесмена Ігоря Коломойського.

Під час телефонної розмови Коломойський зазначив, що інформація про частку родини Медведчуків у структурі «Студії 1+1» для нього новина: «Для мене це новина. Порядок наступний. Ми отримали цю інформацію. Телеканал повинен у строк відправити запити: коли відбулося відчуження, як відбулося відчуження і чому не повідомили. Тобто чому не повідомили? Чому про це дізнаємося із декларації?», – зазначив бізнесмен.

На уточнювальне запитання, чи комфортно Ігорю Коломойському бути партнером родини Медведчуків, бізнесмен зазначив: «А мені яка різниця? Він же не єдиний власник. Навіщо обговорювати – комфортно чи не комфортно, якщо це від мене не залежить? Якщо Суркіс продав Медведчуку. Як я можу на це повпливати? Якщо мова йде про Bolvik, то раніше там був Суркіс. Тепер в декларації написали, що власник Марченко. Треба з’ясувати, на яку частку, скільки акцій. Там же не написано нічого… До речі, я ніколи не розділяв Медведчука та Суркісів. Я завжди вважав, що вони разом. По яким активам та в якому співвідношенні – це вже інше питання».

Журналісти також звернулися із запитаннями до прессекретаря організації «Український вибір – Право народу» Олега Бабаніна, який наразі не відповів.

До самого Віктора Медведчука додзвонитись не вдалось, він не відповідав на телефонні дзвінки. Не відповідала на дзвінки і його дружина Оксана Марченко.

За номером телефону бізнесмена Ігоря Суркіса відповів його охоронець, який порадив звертатись у його приймальню, де не відповіли на дзвінки. За номером його брата, народного депутата Григорія Суркіса, відповів його охоронець, який пообіцяв передати запитання журналістів «Схем» щодо обставин передачі частки в «1+1» Віктору Медведчуку, але станом на момент публікації Григорій Суркіс не вийшов на зворотній зв’язок з редакцією.

Журналісти відправили прохання про коментар також у пресслужбу телеканалу «1+1», але на момент публікації новини відповіді не надійшло, як і не відповідали офіційні телефони пресслужби.

Водночас у пресслужбі «1+1» на прохання іншого ЗМІ – «Детектор медіа» – прокоментувати стосунок до власності каналу Віктора Медведчука зазначили: «Ми наразі не можемо коментувати цю інформацію, оскільки для нас вона теж є новою. Юристи медіагрупи направили відповідні запити до компаній, які входять до структури власності телеканалу, й очікуємо відповідь».

У 2019 році, до обрання народним депутатом у Верховну Раду, Віктор Медведчук заявляв, що його дружина – телеведуча Оксана Марченко є лише номінальною власницею бізнесу, а справжнім власником та керівником є він. «Моя дружина не займається бізнесом, вона володіє бізнесом, а керую бізнесом я. Чому я не можу володіти бізнесом? Тому що мої «улюблені» американці в березні 2014 року запровадили стосовно мене санкції. З цим пов’язані особливості бізнесу, який належить сьогодні родині», – заявляв Медведчук в ефірі телеканалу NewsOne.

Влітку 2018 року «Схеми» першими встановили пов’язаність менеджменту телеканалу «112 Україна» із Віктором Медведчуком після зміни редакційної політики телеканалу.

Згодом оточення Віктора Медведчука стало контролювати групу із трьох телеканалів: «112 Україна», NewsOne і ZIK.