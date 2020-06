«Ти не один». Нововиявлений союз Коломойського та Медведчука (розслідування)

Нещодавно оприлюднена декларація про майно і доходи народного депутата Віктора Медведчука, який рік тому офіційно повернувся у публічну політику після 14-річної перерви, стала об'єктом ретельного вивчення з боку ЗМІ та громадськості.

Земельні ділянки, будинки, автомобілі, антикваріат, коштовності, одяг, іранські килими, яхта, зрештою Біблія Гутенберга 1455 року – інформація про все, чим володіє родина кума президента Російської Федерації, складає понад 140 аркушів друкованого тексту.

Значний об'єм відомостей міститься у найцікавішому для журналістів-розслідувачів розділі декларацій – «юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї». І результат аналізу цієї інформації виявився настільки важливим і подекуди несподіваним, що може «перекроїти» звичну карту бізнес-інтересів в Україні.

Голова політради партії ОПЗЖ відкрив перед суспільством карти: компанії, які майже неможливо було пов'язати із ним через місце їхньої реєстрації – офшорні зони, – він виклав «на блюдечку».

Журналісти програми «Схеми» виявили, що проросійський політик Віктор Медведчук має тісні бізнес-зв'язки у медіа, енергетиці й металургії з олігархом Ігорем Коломойським, який шість років тому називав його кума Путіна «маленького зросту шизофреніком».

«Моя дружина не займається бізнесом, вона ним володіє. А управляю ним я. Чому я не можу володіти бізнесом? Тому що мої «любі» американці від березня 2014-го запровадили щодо мене санкції», – заявив у вересні 2018 року в ефірі телеканалу NewsOne Віктор Медведчук. Так тоді ще не народний депутат, але вже член партії «За життя» Медведчук прокоментував розслідування програми «Схеми» про те, що його дружина Оксана Марченко володіє нафтовим бізнесом у Росії через компанії, зареєстровані на Кіпрі.

Принцип «володіє дружина, а управляю я» Віктор Медведчук використовує дуже широко. Телеведуча Оксана Марченко, відповідно до оприлюдненої декларації політика, є бенефіціарним власником майже сотні компаній, зареєстрованих у різних куточках світу. Від України, Росії і Болгарії до офшорних Мальти, Маршаллових островів та Сент-Кіттса і Невіса.

Фірми дружини Медведчука, зареєстровані за кордоном, володіють частками в українських компаніях. І тут, в Україні, партнером у бізнесі, яким співволодіє Марченко, а управляє, слід розуміти, Медведчук, є олігарх Ігор Коломойський.

Сфери, де Ігор Коломойський та Віктор Медведчук мають спільний бізнес, можна умовно розділити на кілька груп: енергетика, металургія, логістика нафтопродуктів та медіа-бізнес.

Енергетика: «Львівобленерго», «Прикарпаттяобленерго», «Запоріжжяобленерго»

У кожній області України є компанії-монополісти з постачання електроенергії до кінцевих споживачів – обленерго. В Україні їх 25. Майже всі вони перебувають у приватній власності. І лише контрольні пакети шести обленерго досі належать державі.

Дві з них – ПрАТ «Львівобленерго» та ПрАТ «Прикарпаттяобленерго» – ЗМІ традиційно відносили до сфери впливу братів Григорія та Ігоря Суркісів з мажоритарною часткою власності та умовної групи «Приват» Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова з міноритарною.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (Smida), 88% акцій «Прикарпаттяобленерго» записані на пять кіпрських фірм: Margaroza Commercial Ltd (25%), Lex Perfecta Ltd (25%), Kerelio Commercial Ltd (12,7%), Miosaria Commercial Ltd (12,5%) та Zocatini Enterprises Ltd (12,5%).

Виявилося, що співвласником цього обленерго є родина Віктора Медведчука. Так, політик задекларував, що кінцевим бенефіціаром усіх п’яти фірм є його дружина Оксана Марченко.

За даними кіпрського реєстру юридичних осіб, частки у цих фірмах порівну оформлені на двох різних кіпріотів за договором трасту. Зазвичай один номінальний власник тримає свою частку в інтересах всього одного бенефіціарного власника. І справді, кіпріотка Анзеліка Пасенідоу, на яку оформлена половина акцій Zocatini Enterprises – довірена особа Оксани Марченко не тільки на Кіпрі, але й наприклад у Великій Британії.

Керуючий партнер юридичної фірми Eterna Law Андрій Астапов пояснює: «Якщо кінцевий бенефіціар компанії на Кіпрі не хоче, щоб його дані були у реєстрі, то він укладає трастову угоду з кіпріотом, який і виступає номінальним власником такої компанії. У разі, якщо в компанії кілька таких номінальних власників, то, як правило, кожен з них представляє одного бенефіціара. Тобто якщо два кіпріота, то компанія може належати двом особам в рівних частках».

Таким чином подружжя Медведчука-Марченко – можливий власник щонайменше половини кожної із цих кіпрських фірм, а отже, сумарно вони сконцентрували щонайменше 44% акцій цього обленерго.

У відповідь на запит «Схем» у «Прикарпаттяобленерго» повідомили, що компанія не володіє інформацією, що родина Віктора Медведчука є власницею частки підприємства. «Вся інформація про кінцевих бенефіціарів є у відкритих джерелах», – зазначили на підприємстві.

На ці ж кіпрські фірми записано 89% акцій «Львівобленерго», тож за такими ж розрахунками частка родини народного депутата може складати до 44% акцій енергокомпанії. Ще близько 5% акцій цього обленерго володіє кіпрська Wadless Holdings Ltd. Ця фірма є близькою до оточення бізнесмена Ігоря Коломойського – у 2018 році вона була серед позивачів до напівдержавної ПАТ «Укрнафта» щодо стягнення дивідендів за 2011–2014 роки та їх несвоєчасну сплату. Згодом суд постановив стягнути борг у розмірі понад 10,7 тисячі гривень на користь цієї структури. Близько 42% акцій ПАТ «Укрнафта» належить структурам, що входять до групи «Приват» Коломойського, а контрольний пакет – державній НАК «Нафтогаз України».

Крім того, Wadless Holdings Ltd. належить 9% акцій латвійського PrivatBank, основним акціонером якого є український «Приватбанк», що раніше належав Коломойському та його бізнес-партнеру Геннадію Боголюбову.

Контрольний пакет акцій ПАТ «Запоріжжяобленерго» (60,2%) належить державі. Понад 35% акцій записані на три кіпрські фірми: Lex Perfecta Ltd (16,5%), Bikontia Enteprises Ltd (12,3%) та Kerelio Commercial Ltd (7,1%). Народний депутат Медведчук задекларував, що його дружина є власницею двох з них (Kerelio Commercial та Lex Perfecta) – що вказує на те, що родина депутата могла сконцентрувати близько 12% акцій цього «Запоріжжяобленерго».

Іншу фірму-власницю міноритарного пакету акцій обленерго, Bikontia Enteprises, у ЗМІ пов’язують із бізнесменом російського походження Костянтином Григоришиним та Ігорем Коломойським.

«Схеми» у фільмі-розслідуванні «П. дав добро» розповіли, що у 2015 році «Запоріжжяобленерго» погодилось, що великі місцеві промислові підприємства платитимуть за вже поставлену електроенергію – приватній компанії Дмитра Крючкова «Енергомережа». А ця фірма, в свою чергу, потім мусить віддати гроші постачальнику. На ці нехитрі тристоронні договори пішли такі заводи олігархів: «Запорізький титано-магнієвий комбінат», «Дніпроспецсталь» і «Запорізький завод феросплавів». От тільки гроші за електроенергію «Запоріжжяобленерго» від Крючкова так і не дочекалось.

Таким чином тільки у 2015 році напівдержавне підприємство недоотримало пів мільярда гривень. Крючкова підозрюють у розкраданні коштів «Запоріжжяобленерго», понад 60 відсотків акцій якого належать державі. ​НАБУ також вивчає причетність до схеми братів Суркісів. Сам Крючков не заперечує своєї участі у підписанні договорів, які дозволили реалізувати цю схему, але не вважає це протизаконним. Брати Суркіси публічно не визнають, що брали участь у схемах на «Запоріжжяобленерго». Зараз справа готується до передачі до суду.

Металургія: «Дніпроспецсталь» і «Запорізький завод феросплавів»

ПрАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» спеціалізується на виробництві металопродукції з нержавіючих і спеціальних сталей.

За даними Smida, понад 91% акцій підприємства записані на пять кіпрських фірм: Venox Holdings Ltd (47,1%), Gazaro Ltd (16,5%), Boundryco Ltd (11%), Middleprime Ltd (9,8%), Crascoda Holdings Ltd (6,7%). У ЗМІ зазначали, що контроль над заводом належить так званій бізнес-групі «Приват» та російській VS Energy Олександра Бабакова, ексдепутата Держдуми Росії від партії «Единая Россия». Виявилося, що у підприємства є ще один, раніше невідомий акціонер.

Віктор Медведчук вніс у декларацію фірми зі структури «Дніпроспецсталі» – це Gazaro Ltd, Boundryco Ltd та Crascoda Holdings Ltd. Вони сумарно тримають 34,2% акцій великого заводу в Запоріжжі. Але хоч він і вказує Марченко бенефіціаром всіх трьох фірм, але не зазначає чи повністю, чи частково.

Як тоді вирахувати сумарну частку, якою він володіє у цьому металургійному підприємстві? Кожною з перших двох кіпрських фірм в свою чергу володіють ще дві фірми – по одній з Кіпру, і по одній з Белізу. Так ось ці дві кіпрські материнські фірми належать Марченко, згідно декларації її чоловіка-депутата, тобто в Gazaro Ltd та Boundryco Ltd, виходить, у неї частка щонайменше у 50 відсотків. Третя фірма зі структури «Дніпроспецсталі», задекларована Медведчуком – Crascoda Holdings Ltd. У Марченко тут теж частка у щонайменше 50 відсотків – адже фірма записана порівну на двох кіпріотів, один з яких – Андреас Софоклеус – довірена особа Марченко не лише на Кіпрі, але і в Британії.

Отже, родина Медведчука є кінцевим бенефіціаром щонайменше 17% акцій «Дніпроспецсталі».​

АТ «Запорізький завод феросплавів» – один із найбільших у Європі виробників феросплавів (сплавів заліза з різними хімічними елементами), які використовуються в різних сферах металургії.

Відповідно до даних Smida, 90% акцій заводу записані на пять кіпрських фірм: Soltex Ltd (22,4%), Matrimax Ltd (22,4%), Tapesta Ltd (18,8%), Walltron Ltd (18,6%) та Halefield Holdings Ltd (7,7%). Історично українські ЗМІ зараховували цей завод до сфери інтересів групи «Приват». Але виявилося, що майже половиною заводу, схоже, володіє родина Віктора Медведчука.

Медведчук задекларував 4 з 5 компаній-власників АТ «Запорізький завод феросплавів».

Це – офшорні компанії з Британських Віргінських островів Seldon Ventures Ltd, Attolam Ventures Ltd, Geiora Management Ltd та Baikeens Investments Ltd. Але чи цими фірмами Марченко володіє повністю, чи лише частково – Медведчук не вказує у декларації, а офшорна зона BVI, на відміну від Кіпру, не розкриває інформацію про бенефіціарних власників. Утім, ці чотири фірми сукупно володіють 41% акцій «Запорізького заводу феросплавів», тож якщо вони належать Марченко повністю – то саме такою є частка родини Медведчука у цьому феросплавному заводі.

П’ята компанія зі структури власності АТ «ЗЗФ» – це кіпрська фірма Halefield Holdings Ltd. Ця компанія, ймовірно, входить до складу умовної групи «Приват», адже у ЗМІ вона згадувалася як одна з найбільших фірм за об’ємами операцій із кіпрською філією «Приватбанку».

Саме через цю філію «Приватбанку», за даними розслідувачів з OCCRP, Ігор Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов вивели 5,5 мільярдів доларів США з українського банку. Суди у цій справі тривають.

Логістичний комплекс в Одесі

В Одесі розташований великий логістичний комплекс, який спеціалізується на перевалці нафти і зрідженого газу. Його представляють чотири компанії: ПрАТ з іноземними інвестиціями «Синтез Ойл», ПАТ «Ексімнафтопродукт», ПАТ «Одеснафтопродукт» та ТОВ «Укрлоудсистем», які оперують причалами в Одеському порту, розвантажуючи та завантажуючи судна, володіють потужностями для транспортування та резервуарами для зберігання нафти, нафтопродуктів та зрідженого газу.

Власниками усіх цих чотирьох одеських підприємств є кіпрські фірми: Clanton Consulting Ltd, Portial Trading Ltd, Prescona Management Ltd та Inofos Management Ltd. У кожній із них має свою частку родина Медведчука. За даними кіпрського реєстру юридичних осіб, власником 10% акцій кожної з них є кіпрська Tominersa Investments Ltd, яку задекларував Віктор Медведчук. Таким чином сумарна частка родини народного депутата у компаніях Одеського перевалювального комплексу становить близько 10%.

Про «Синтез Ойл» йшлося в одному із попередніх розслідувань «Схем». Ця компанія постачала сировину (вугілля) на державну компанію «Центренерго» за цінами подекуди вищими від середньоринкових. За пів року роботи з «Центренерго» – з жовтня 2019-го до березня 2020-го – частка «Синтез Ойл» у постачанні вугілля на держкомпанію склала понад 25%. Тобто компанія поставила кожну четверту тонну вугілля на держкомпанію. Загальна сума контрактів перевищила 1,6 мільярда гривень.

Ціни на вугілля від цього постачальника подекуди відрізнялися від середньоринкових. Наприклад, у січні 2020-го «Центренерго» купувало у «Синтез Ойл» тонну вугілля марки «Г» та «Т» за 2,2 тисячі гривень, в той час як на ринку можна було придбати за 1,85 тисячі гривень, тобто дешевше на 20%.

Цікаво, що саме на компанію «Синтез Ойл» був зареєстрований Volkswagen Multivan – автівка з охороною, яка супроводжувала Володимира Зеленського під час президентської кампанії на початку 2019 року.

Медіабізнес: «1+1», «2+2», «ТЕТ»

«Схеми» вже повідомляли, що Віктор Медведчук вказав у своїй майновій декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1».

Відповідно до інформації, яку вказав Віктор Медведчук у своїй майновій декларації, його дружина, телеведуча Оксана Марченко – кінцева бенефіціарна власниця компанії Bolvik Ventures Ltd із Британських Віргінських островів.

Ця фірма через ланцюжок інших компаній має у власності 24,66% у ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1», йдеться в повідомленні про структуру власності на сайті каналу «1+1» станом на 2 березня 2020 року. У цьому ж повідомленні вказано, що цю компанію контролює лише бізнесмен Ігор Суркіс, але немає даних про причетність до неї родини Віктора Медведчука.

Іншим великим співвласником «1+1» є олігарх Ігор Коломойський, зазначено на сайті каналу. Так само кіпрська фірма, задекларована Віктором Медведчуком, фігурує у структурі власності іншого телеканалу групи, «2+2» (ТОВ «Гравіс-Кіно»). Через низку компаній вона контролює тут частку розміром 24,51%, йдеться у звіті на сайті цього телеканалу, опублікованому 16 березня. Як і у випадку з «1+1», на офіційному сайті телеканалу «2+2» вказано, що компанію Bolvik Ventures LTD контролює лише бізнесмен Ігор Суркіс, але немає даних про причетність до неї подружжя Медведчука-Марченко.

Також Віктор Медведчук причетний і до іншого телеканалу групи, «ТЕТ» (ПрАТ «ТК «ТЕТ»). Хоча телеканал і не оприлюднив повної структури власності, у Smida власником 100% акцій ПрАТ вказана кіпрська Bredgat Holdings Ltd. Відповідно до даних кіпрського реєстру юридичних осіб, нею володіє інша кіпрська фірма, CME Cyprus Holding II Ltd. Саме ця компанія через ланцюжок інших компаній є власником 70% акцій ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1». Згідно з даними, які оприлюднили на «1+1», Bolvik Ventures LTD належить майже 25% CME Cyprus Holding II Ltd, відтак – майже чверть акцій телеканалу.

У пресслужбі «1+1» на прохання «Детектор медіа» прокоментувати стосунок до власності каналу Віктора Медведчука зазначили: «Ми наразі не можемо коментувати цю інформацію, оскільки для нас вона теж є новою. Юристи медіагрупи направили відповідні запити до компаній, які входять до структури власності телеканалу, й очікуємо відповіді».

Також «Схеми» звернулися до перелічених підприємств за коментарем щодо участі у їхній структурі компаній, задекларованих Віктором Медведчуком. Редакція очікує на відповідь.

Журналісти також намагалися отримати коментарі Ігоря та Григорія Суркісів та Віктора Медведчука. Номер Ігоря Суркіса не відповідав, а чоловік, який підняв слухавку за номером Григорія Суркіса, порадив звернутися до приймальні президента футбольного клубу «Динамо». «Схеми» також звернулися із запитаннями до прессекретаря організації «Український вибір – Право народу» Олега Бабаніна.

У відповідь на сайті ОПЗЖ з'явилося повідомлення Бабаніна з посиланням на адвоката Ігоря Кириленка, «який представляє інтереси Віктора Медведчука».

У ньому йдеться про те, що ще у 2012 році Віктор Медведчук, а з 2016 року – його дружина Оксана Марченко, через низку компаній стали власниками 33,33% акцій компанії «Болвік Венчуріз Лтд».

«Оксана Марченко володіє 8,22% акцій телеканалу «1+1» і 8,17% акцій телеканалу «ТЕТ», – зазначено там.

В коментарі «Схемам» Ігор Коломойський зазначив, що інформація про частку родини Медведчука-Марченко в структурі «Студії 1+1» для нього новина. «Для мене це новина. Порядок наступний. Ми отримали цю інформацію. Телеканал повинен у строк відправити запити: коли відбулося відчуження, як відбулося відчуження і чому не повідомили. Тобто чому не повідомили? Чому про це дізнаємося із декларації?» – зазначив бізнесмен.

Також бізнесмен Ігор Коломойський розповів журналістам, що братів Суркісів та Віктора Медведчука пов’язують давні бізнес-стосунки. На запитання, чи є Медведчук партнером Коломойського у інших бізнесах, він відповів: «Можливо, вони на його користь щось тримають, а, може, не тримають. Можливо, вони і раніше тримали на його користь, але для цього не вимагалося відкривати цю інформацію. А зараз у зв’язку з декларацією треба відкривати».

На запитання, чи комфортно бізнесменові бути партнером із Віктором Медведчуком, Коломойський зазначив, що ніколи не розділяв Медведчука та братів Суркісів. «Я завжди вважав, що вони разом. По яких активах та в якому співвідношенні – це вже інше питання», – розповів він «Схемам». «Взагалі ніколи не вважав, що вони розділені. До речі, коли я з ними познайомився, вони були разом тоді. Ще були компаньйони. Я познайомився, коли вони були разом, і не чув, що вони розійшлися. Як вони ділять активи – це їхні внутрішні справи», – зазначив Коломойський.