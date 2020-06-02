Медведчук відмовився пояснювати, за скільки, коли і в кого купив фрагмент рідкісної Біблії Гутенберга

Народний депутат із «Опозиційної платформи – «За життя» Віктор Медведчук відмовився розповісти Радіо Свобода про деталі покупки, задекларованого ним фрагменту рідкісної Біблії Гутенберга 1455 року, а саме: назвати конкретну дату придбання, ціну та ім’я людини, яка продала йому цю реліквію.

«А такі речі взагалі не говоряться. Це було дуже давно: десь 10-8 років тому назад. Я з задоволенням придбав цей рідкісний і єдиний екземпляр в Україні», – відповів він.

При цьому політик все ж таки розповів, де саме відбулася покупка.

«Я можу вам тільки сказати, що він придбаний в Україні, у відомого колекціонера», – заявив Медведчук.

Депутат також пояснив, що готовий надати свій фрагмент Біблії Гутенберга для вивчення німецьким науковцям, які дещо раніше заявили про бажання ознайомитися з історичним документом.

«Будь-який варіант на їхню пропозицію», – сказав Медведчук і на уточнення, чи дозволить він їм побачити публікацію, якщо вони захочуть, сказав: «З задоволенням».

Раніше на сайті проросійської організації «Український вибір» Віктора Медведчука з’явилася відповідь політика на публікацію Deutsche Welle про занепокоєння німецьких вчених через задекларовану Медведчуком рідкісну реліквію.

У своєму дописі Медведчук, зокрема, наголосив, «що більшість українських антикварних колекцій не мають наукового опису, тому стверджувати про наявність чи відсутність певного артефакту на території України неможливо».

Також депутат зауважив, що фрагмент Біблії Гутенберга 1455 року вказаний у його декларації, це «один друкований аркуш з книги, що належала Габріелю Уеллсу (Gabriel Wells) і була описана в фундаментальній монографії Еріка Уайта».

«Лист, що зберігається в моїй бібліотеці, містить Псалми з 49-го по 52-й. Цей фрагмент змінив багато власників. Першим володарем цього листа був сам Габріель Уеллс, який залишив цей фрагмент собі», – йдеться в поясненні Медведчука.

У свою чергу, раніше, керівник Інституту світової літератури і друкованих медіа при університеті імені Гутенберга у Майнці, професор Штефан Фюссель так охарактеризував фрагмент Біблії Гутенберга 1455 року, задекларований Медведчуком: «Як перша друкована книга – це віха в історії комунікацій. Ця книга стала надзвичайно важливою для всіх народів світу». У розмові з DW науковець також висловив сподівання, що Віктор Медведчук оприлюднить інформацію про свій фрагмент Біблії Гутенберга і надасть фото міжнародним дослідникам, аби вони могли ідентифікувати, до якої саме книги належить цей фрагмент. На момент виходу публікації зазначалося, що «політик не повідомив, чи готовий надати фотографії свого екземпляру зацікавленим вченим».