Структури з орбіти Коломойського заробили понад 4 мільярда на продажі вугілля та газу державній «Центренерго» – розслідування

Фірми, пов’язані з Ігорем Коломойським, за півроку заробили понад 4 мільярди гривень на продажі вугілля та газу державній компанії «Центренерго», продаючи сировину для виробництва електроенергії за цінами, подекуди вищими за ринкові. Натомість бізнесмен заперечує причетність до діяльності цих приватних компаній. Про це йдеться в розслідуванні журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Журналісти «Схем» отримали від джерел у податковій та проаналізували документи про фінансово-господарську діяльність «Центренерго» за четвертий квартал 2019-го та перший квартал 2020-го років. А саме про те, яку сировину для виробництва електроенергії, у кого та за якою ціною закуповувала державна компанія.

«Схеми» встановили, що постачальниками 59% загального об’єму вугілля, яке закупило ПАТ «Центренерго» з жовтня 2019-го по березень 2020-го, були дві компанії – ТОВ «Рекорд Сістем» (34%) та ПрАТ «Синтез Ойл» (25%). Загальна сума контрактів «Центренерго» з ТОВ «Рекорд Сістем» склала понад 2,4 мільярда гривень, із ПрАТ «Синтез Ойл» – понад 1,6 мільярда гривень.

До того ж, починаючи із січня 2020 року інший вид сировини для генерування електроенергії – газ – почала постачати на «Центренерго» ТОВ «Юнайтед енерджі». У січні-травні 2020 року «Юнайтед Енерджі» продало «Центренерго» щонайменше 22,6 мільйонів кубометрів газу на загальну суму понад 103 млн гривень. Ще 5,8 мільйонів гривень держкомпанія заплатила цій приватній фірмі за бронювання потужностей.

І «Рекорд Сістем», і «Синтез Ойл» продавали вугілля «Центренерго» за цінами, подекуди вищими ринкових.

Наприклад, у березні «Рекорд Сістем» постачала суміш газових видів вугілля на станції «Центренерго» за середньою ціною у майже 2,6 тисяч гривень. Тоді як її найближчі конкуренти – за 1,9 тисячі. А ринкова пропозиція на подібне вугілля була на рівні від 1,68 тисячі гривень за тонну. У січні 2020-го «Центренерго» купувало у ТОВ «Синтез Ойл» тонну вугілля марки «Г» та «Т» за 2,2 тис грн, в той час як на ринку можна було придбати за 1,85 тис грн, тобто дешевше на 20%.

ТОВ «Юнайтед енерджі» – компанія-постачальник газу на «Центренерго» – закумулювала кошти на посередництві. Це сталося завдяки «пільговій» ціні, за якою «Укрнафта» (контрольний пакет акцій належить державі, понад 42% акцій контролюють структури, кінцевим бенефіціаром яких є в тому числі Ігор Коломойський) продавала газ «Юнайтед Енерджі». «Укрнафта» продавала «Юнайтед Енерджі» газ за ціною 3,5-3,9 тис гривень за тисячу кубометрів. А «Юнайтед Енерджі» постачала газ на «Центренерго» на 33-49% дорожче – 5,2 тисяч гривень за тисячу кубометрів.

Усі три компанії – «Рекорд Сістем» і «Синтез Ойл», які продавали «Центренерго» вугілля, та «Юнайтед Енерджі» (продавала «Центренерго» газ) – мають ознаки повязаності з олігархом Ігорем Коломойським.

Відповідно до реєстру юридичних осіб, фірмою «Рекорд Сістем» володіє 29-річний одесит Роман Фесенко. До цього він бізнесом не займався, навчався в Одеському технікумі залізничного транспорту. На питання журналістів відповідати він відмовився.

Водночас адреса реєстрації ТОВ «Рекорд Сістем» – Одеса, вулиця Вапняна, 54 – виводить на ланцюжок компаній, зазначають журналісти. Відповідно до даних реєстру юридичних осіб, за цією ж адресою зареєстроване ТОВ «Нефтекс». Володіє цією компанією ПАТ «Ексімнафтопродукт», яке контролюють п’ять кіпрських компаній (Prescona Management Ltd, Portial Trading Ltd, Clanton Consulting Ltd, Inofos Management Ltd, Conlar Holdings Ltd).

Чотири з п'яти цих же кіпрських структур (за винятком Conlar Holdings Ltd) володіють і «Синтез Ойл» – другим постачальником вугілля на «Центренерго».

Portial Trading Ltd, Clanton Consulting Ltd та Inofos Management Ltd фігурували в оприлюдненому реєстрі фінансово-промислових груп та юридичних осіб Державної податкової служби як компанії-нерезиденти бізнес-групи Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова.

Крім того, співзасновком Portial Trading Ltd виступають фірми Visic Investments Limited та Marigold Trust Asset Management. Обидві фігурували у списку компаній Коломойського і Боголюбова у справі Приватбанку у США. Крім того, Marigold Trust Asset Management була присутня у засновниках усіх чотирьох кіпрських компаній, які володіють ПрАТ «Синтез Ойл».

Аналіз документів про фінансово-господарську діяльність «Юнайтед Енерджі» – постачальника газу на «Центренерго» – теж виявив зв’язок зі структурами Ігоря Коломойського. Основними постачальниками газу для цієї фірми наприкінці 2019 року та у 2020 роцістали два підприємства: вже згадана «Укрнафта», від якої поступило понад 72% сировини, та «Представництво «Моментум Ентерпрайзес (Істерн Юроп) Лімітед», частка якої в поставках склала 22%. Остання зареєстрована на Кіпрі, а українські видання «Дзеркало тижня» та «Бізнес Цензор» вказували на афілійованість цієї компанії з Ігорем Коломойським.

За цими документами, покупцями значних об’ємів газу та електроенергії у «Юнайтед Енерджі» є також і інші підприємства, пов’язані із Коломойським. Це Покровський та Марганецький гірничо-збагачувальні комбінати, Нікопольский та Запорізький заводи феросплавів, «Дніпроазот», «Укртатнафта», «Ексімнафтопродукт», «Нафтохімік Прикарпаття», «Одесанафтопродукт», «Нафтопереробний комплекс-Галичина» та вже згаданий «Синтез Ойл».

«Схеми» звернулись за коментарем до Ігоря Коломойського щодо його причетності до ТОВ «Рекорд Сістем», ПрАТ «Синтез Ойл» і ТОВ «Юнайтед Енерджі». Ігор Коломойський в коментарі «Схемам» заявив: «Я не маю стосунку до діяльності компаній, в яких я є акціонером. Я не ухвалюю управлінські рішення. Я в компанії «Синтез Ойл» наче акціонер, але я в цьому не впевнений», – розповів він. Також Коломойський заперечив свою причетність до «Рекорд Сістем» і «Юнайтед Енерджі» та повідомив, що йому не відомо про постачання вугілля його компаніями на «Центренерго».

Отримати коментар Володимира Потапенка, який до кінця травня 2020-го року виконував обов'язки генерального директора «Центренерго», а нині – член дирекції держкомпанії, «Схемам» поки не вдалось.

«Схеми» також намагалися поспілкуватися з директором компанії «Юнайтед Енерджі» Андрієм Короткевичем-Лещенком. Однак на дзвінки та повідомлення він не відповів.

У компанії «Укрнафта» зазначили: «Укрнафта» готова продавати газ будь-якому трейдеру, готовому здійснювати покупку на умовах: попередня оплата, використання формульного ціноутворення, гарантований викуп ресурсу. По-друге, ПАТ «Укрнафта» не має відомостей щодо подальшої реалізації газу компаніями, які придбали останній у ПАТ «Укрнафта». По-третє, «Центренерго» не зверталися до нас із приводу купівлі природного газу».

Голова ФДМУ Дмитро Сенниченко стверджує, що «Центренерго» за останні роки став «центром корупції».

Кабінет міністрів 26 лютого 2020 року погодив пропозицію ФДМ про призначення новим виконувачем обов’язків гендиректора «Центренерго» колишнього менеджера компанії «ТехНова» (Чернігівська ТЕЦ) Олександра Корчинського. Це рішення було заблоковано Окружним адміністративним судом Києва, і зняти судову заборону вдалося тільки наприкінці травня.

До складу «Центренерго» входять три ТЕС: Вуглегірська (Донецька область), Зміївська (Харківська область) і Трипільська (Київська область), сумарна проектна потужність яких становить 7 660 МВт, це близько 14% від загальної потужності електростанцій України. Державі належить понад 78% компанії.