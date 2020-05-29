Фонд держмайна оголосив про повернення «Центренерго» під контроль держави

У Фонді державного майна України повідомили про повернення під контроль держави компанії «Центренерго».

«Ми зробили висновки після попередньої невдалої спроби призначити нового керівника компанії і провели одноденну блискавичну операцію: рішення суду, збори наглядової ради, внесення змін до реєстру та представлення нового керівника «Центренерго» Олександра Корчинського. Все це – сьогодні, буквально за 4-5 годин», – написав керівник ФДМУ Дмитро Сенниченко у фейсбуці.

За словами Сенниченка, наступним кроком буде встановлення реального стану «Центренерго» і перетворення компанії з «чорної діри українського бюджету, де зникли близько 100 млрд гривень з 2004 року» на привабливий для приватизації об’єкт.

На сайті ФДМУ стверджується, що «Центренерго» за останні роки став «центром корупції», і на сьогодні в Єдиному реєстрі судових рішень зареєстровано понад 17 тисяч документів по цьому підприємству.

Кабінет міністрів ще 26 лютого погодив пропозицію ФДМ про призначення новим виконувачем обов’язків гендиректора «Центренерго» колишнього менеджера компанії «ТехНова» (Чернігівська ТЕЦ) Олександра Корчинського. Це рішення було заблоковано Окружним адміністративним судом Києва, і зняти судову заборону вдалося тільки наприкінці травня.

До складу «Центренерго» входять три ТЕС: Вуглегірська (Донецька область), Зміївська (Харківська область) і Трипільська (Київська область), сумарна проектна потужність яких становить 7 660 МВт, це близько 14% від загальної потужності електростанцій України. Державі належить понад 78% компанії.