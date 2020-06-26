Карантин не для олігархів. Як Медведчуку, Коломойському, Хорошковському «відкривали небо» («СХЕМИ» №264)

Майже три місяці українці прожили в умовах жорсткого карантину: зупинка транспорту, обмеження вільного пересування, неможливість дістатись до роботи, скасовані відпустки й подорожі, перекриті кордони й закрите авіасполучення. Але, як виявили «Схеми», небо закрилось не для всіх. Так, більшість українських аеропортів мали зупинити відправку й прийняття пасажирів – але для окремих чартерів і приватних літаків злітну смугу все ж відкривали. Зокрема, для впливових політиків та олігархів. Які під час дії карантинних обмежень: як виявили журналісти «Схем» літали як Україною, так і закордон. Як їм це вдавалося, хто надав їм такі привілеї та чи справді всі ці винятки були обумовлені державними інтересами? Розслідування Михайла Ткача