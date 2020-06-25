«Карантин не для олігархів». Як впливові бізнесмени й політики літали Україною і за кордон в умовах «закритого неба» (розслідування)

Майже три місяці суворого карантину, зупинка транспорту, заборона вільного пересування, неможливість дістатись навіть до роботи. Більшість українців – свідомо чи вимушено – залишались вдома. Відкладені зустрічі з близькими й рідними, скасовані відпустки і подорожі. Перекриті кордони й зупинене авіасполучення. Це – рішення влади для громадян.

Але, як виявили «Схеми», небо закрилось не для всіх.

Так, більшість аеропортів мала зупинити відправлення пасажирів – але якщо дуже треба, то виявилось, що можна. Так, українці масово мали здати квитки на авіарейси – але для окремих чартерів і приватних літаків злітну смугу таки відкривали.

Для цього треба було отримати дозвіл, переконавши низку органів влади, що політ – це крайня потреба. Та, за спостереженнями журналістів, чимало літаків, що злітали у небо, закрите для інших, – возили… українських олігархів. Вони літали як Україною, так і за кордон.

Чи справді такі привілеї були виправдані державними інтересами?

Київ – Ужгород: рейси для Медведчука

7 травня 2020 року. Близько 13-ї в аеропорту «Київ» (Жуляни) сів приватний літак, який прибув із аеропорту міста Ужгород. Обидва аеропорти оголошено закритими для пасажирських перевезень.

На його борту прилетів народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя», олігарх і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук із родиною.

Цей же літак зафіксований і на фотографіях місцевих мешканців, які живуть поблизу аеропорту міста Ужгород. Відповідно до цих фото, літак, яким користується Віктор Медведчук, під час карантину регулярно відвідує закритий для пасажирів аеропорт.

За інформацією, яку журналісти отримали від джерел у Державній авіаційній службі, за період суворого карантину цей приватний літак здійснив 16 перельотів – із «Жулян» в Ужгород і назад.

При цьому у 8 з цих виконаних авіарейсів була зазначена мета польоту: «Перевезення народного депутата України».

Судячи з дат, депутат, схоже, більшість часу проводив на Закарпатті, а у Київ прилітав лише на позачергові сесії Верховної Ради, подекуди на один день.

На яких підставах Медведчукові надали такі привілеї?

Сам депутат від «ОПЗЖ» пояснює це так: перельоти дозволяли, щоб він міг потрапити на роботу.

– Як вам вдавалось під час карантину літати між аеропортом «Київ», який офіційно був закритий, і аеропортом міста Ужгорода?

– З відповідними дозволами. Дозволи я отримував у зв’язку з тим, що я приїжджав на позачергові пленарні засідання.

– У кого ви брали ці дозволи?

– Ці дозволи брала компанія, яка обслуговує.

– Ваш літак єдиний був, який…

– Це не мій літак, це літак, який я орендую. А єдиний він був тому, що була необхідність відвідувати позачергові пленарні засідання. Тому це однозначно у відповідності до закону повинно було бути саме таким чином.

– Тобто спеціально для вас відкривали і аеропорт Ужгород, і…

– Не для мене, а для того, щоб я відвідав пленарне засідання.

От тільки літав Віктор Медведчук не один, а зі своєю родиною.

За сто кілометрів від Ужгорода в селищі Жденієво розташована дача народного депутата. Оформлена на фірму, якою володіє його дружина Оксана Марченко.

У нещодавньому інтерв’ю на запитання, як родина провела карантин, сама Марченко відповідала: «Ми законослухняні громадяни, були вдома, дотримувались карантину. І продовжуємо його дотримуватись у публічних місцях».

Під час карантину постанова Кабінету міністрів забороняла роботу усіх українських аеропортів на прийняття і відправлення пасажирів – окрім двох: у Борисполі і Львові.

«Заборонити: прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення, крім перевезень, які здійснюються через державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» або, у разі неможливості прийняття і відправлення повітряних суден державним підприємством «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», – через державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» як резервне. У разі необхідності задоволення державних потреб прийняття і відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення, здійснюється за погодженням із відповідним міністерством», – зазначено в документі.

За два з половиною місяці карантину, припинення навіть внутрішнього авіасполучення і закритих аеропортів літак, яким користується Віктор Медведчук, – за нашими спостереженнями, – чи не єдиний приватний пасажирський борт, який вилітав з аеропорту «Київ» у Жулянах.

Хто дозволив такі привілеї? І чи не свідчить цей дозвіл про надзвичайну впливовість кума Володимира Путіна в Україні?

У 2016 році «Схемам» вдалося зафіксувати, як попри заборону прямого авіасполучення літак Віктора Медведчука єдиний літав напряму з Росії в Україну. Тодішній голова СБУ Василь Грицак особисто пояснював, чому.

А охоронці Медведчука тоді перешкоджали зйомкам журналістів. Але за ті дії і досі ніхто не поніс відповідальності. А сама справа – вже третій рік у суді.

«Схеми» зв’язалися з керівниками аеропортів «Ужгород» і «Київ» у Жулянах, щоб запитати, на яких підставах вони обслуговували польоти Віктора Медведчука в умовах «закритого» для пересічних українських пасажирів неба.

Директор аеропорту «Ужгород» Руслан Лііс пояснив, що приймали – бо в нього був дозвіл. А підстави для дозволу порадив з’ясовувати в Державіаслужбі.

– На яких підставах під час карантину аеропорт «Ужгород» приймав борт із Віктором Медведчуком? Це єдиний приватний літак, який зміг під час карантину прилітати у ваш аеропорт.

– Був дозвіл у нього, так ми і приймали.

– А звідки був дозвіл?

– У Державіаслужбі. Вони ж подають план – і ми приймаємо.

– Я правильно розумію, що за час карантину з середини березня по кінець травня були лише літерні рейси (спецрейси, яким присвоєно найвищий пріоритет – ред.) і літак із Медведчуком?

– Я не розумію вашого питання. У нас що, був аеропорт закритий? У нас був відкритий аеропорт.

– Але ж інші рейси до вас не прилітали.

– У нас були просто закриті міжнародні рейси. Ну, які рейси? Більше ніяких рейсів і не було.

– Тільки Медведчук і літерні, правильно?

– Так.

– І підстави, на яких Віктор Медведчук прилітав, ви не знаєте?

– Офіційні документи. Звертайтеся в Державіаслужбу, вони вам роз’яснять. Ми приймаємо згідно з документами.

Його колега, гендиректор «Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) Олександр Нестеренко, також відзначив у розмові з журналістами, що аеропорт не закривався.

– Аеродром комунального підприємства не закривався на час карантину, тому що літала авіація спеціального призначення.

– А пасажирські літаки чи чартери? Чи приватні не літали?

– А чартери, джети літали з дозволу… Там особливий порядок був погодження.

– Я просто дивлюсь на постанову Кабміну, і тут сказано, що мали право працювати лише «Бориспіль» і «Львів».

– По цій постанові, що ви кажете, я ж вам кажу, аеродром працював в штатному режимі і виконувались польоти для підрозділів авіації спеціального призначення, які базуються на території комунального підприємства.

Але гендиректор аеропорту в Жулянах також не зміг сказати, на яких підставах літак із Медведчуком здійснював польоти з аеропорту під час дії карантинних обмежень. І теж порадив запитати про це в Державіаслужби. Але додав, що заявки на дозвіл для перельотів мали, за його даними, погоджуватися в СБУ.

– Ви керуєте аеропортом. На якихось підставах цей літак із Віктором Медведчуком постійно вилітав і приземлявся у вашому аеропорті? Тому я і запитую у вас.

– Дивіться, для того, щоб літак здійснив переліт, йому потрібен дозвіл. Тільки Державіаслужба надає дозволи на перельоти. Чи чартерні, чи регулярні… чи взагалі будь-які.

– Скажіть, будь ласка, у цих заявках і погодженнях написана мета польоту? Тобто обґрунтування, чому цей літак має вилетіти?

– Це заявка, яка подається в Державіаслужбу, потім, наскільки я знаю, проходила погодження в Службі безпеки України.

Чи не є це порушенням постанови Кабміну, якою тимчасово обмежувались пасажирські перевезення авіаційним транспортом – крім перельотів, які здійснювались через аеропорти «Бориспіль» і «Львів»?

І хто цього разу в Україні наділив зручностями кума Путіна?

Адже для перельотів Медведчука свої дозволи мали дати органи влади – але навіть сам Медведчук не каже, які саме.

У Мінінфраструктури протягом двох тижнів так і не надали відповіді на два запити журналістів – натомість спрямували їх у Державну авіаційну службу України.

Тимчасовий виконувач обов’язків першого заступника голови Державіаслужби Сергій Коршук коротко відзначив у коментарі «Схемам», що служба погоджує перельоти не конкретних осіб, а повітряних суден.

– Державіаслужба надавала дозволи на перельоти певних осіб на приватних літаках. Хотіли запитати, на яких підставах? Наприклад, Віктор Медведчук отримував дозвіл…

– Ми давали дозволи на перельоти повітряних суден. Ми не даємо дозволи на переліт конкретних фізичних осіб.

– І, наприклад, повітряне судно, на якому літав Віктор Медведчук, літало постійно з аеропорту «Київ» до аеропорту «Ужгород» під час карантину…

– Не знаю. Я не відстежую, на якому літаку літають якісь фізичні особи.

– Мали ж бути якісь обґрунтування, причини для того, щоб Державіаслужба надала…

– Розумієте, взагалі все виписано правилами. Якщо ви напишете конкретні питання, то ми на конкретні питання надамо конкретні відповіді.

Але на письмовий запит у Державіаслужбі, як і в Міністерстві інфраструктури, до ефіру «Схемам» не відповіли.

Київ – Дніпро: рейси для Коломойського й Боголюбова

30 квітня «Схеми» помітили, як до залу офіційних делегацій в аеропорту «Бориспіль» приїхав кортеж.

Із броньованого авта Mercedes вийшов бізнес-партнер Ігоря Коломойського – олігарх Геннадій Боголюбов – і без маски зайшов до терміналу.

Відтак через 15 хвилин із аеропорту вилетів приватний літак, який належить неформальній групі «Приват».

А вже через 40 хвилин він приземлився в аеропорту міста Дніпро, якому офіційно на прийняття і відправлення пасажирів працювати заборонено.

Протягом карантину регулярно літав із Дніпра в Київ і сам Ігор Коломойський.

Наприклад, 10 квітня журналісти зафіксували, як кортеж олігарха залишав аеропорт «Бориспіль» – після того, як там приземлився літак із Дніпра.

«Схеми» поцікавилися в олігарха, як і в кого потрібно отримати дозвіл, щоб мати змогу здійснити переліт в умовах карантинних обмежень.

– Я так не знаю, але в загальних рисах знаю, що треба отримати дозвіл Державіаслужби. Тобто не можна, грубо кажучи, відкрити «Бориспіль», відкрити «Львів» – це для рейсів, які дозволяють. А якщо тобі дозволила Державіаслужба переліт, ти можеш у будь-яку точку летіти. Якщо аеропорт там працює. У нас працював аеропорт.

– Чи були у вас якісь обґрунтування для Державіаслужби, щоб вона погодила цей переліт? Чи були якісь причини?

– Та ні. Не знаю. Це перевізник займається… Я ніяких причин… Треба перелетіти у справах, по роботі, по бізнесу, ще якось. Наприклад, летів на нараду до президента.

– Але це ви летіли до карантину.

– До. Але, здається, були теж обмеження. Потім, можливо, ще з якихось причин, я не знаю, з яких причин, але якось треба летіти – і ти звертаєшся, і вони там звертаються до Державіаслужби… і в СБУ. Вони повинні надати дозвіл.

– І в СБУ ще? Якщо навіть внутрішній рейс, правильно?

– Так-так. Але це геморой великий, тому особливо ніхто нікуди не літав без крайньої необхідності.

Загалом, за спостереженнями журналістів, протягом карантину літаки групи «Приват» здійснили понад десять перельотів між Дніпром і Києвом, як показував онлайн-сервіс Flightradar24.

Як аеропорт у Дніпрі приймав приватні літаки й чартери в умовах карантину? «Схеми» запитали в першого заступника генерального директора «Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» Сергія Криворотченка.

– Чи працював аеропорт «Дніпро» під час карантинних обмежень, дії постанов Кабміну, коли було дозволено працювати лише аеропортам «Бориспіль» і резервному «Львову»?

– Ні, він не працював.

– Скажіть, будь ласка, а яким чином тоді літали приватні літаки і на цих літаках літали пан Коломойський, пан Боголюбов?

– Аеропорт – він же не зупинявся, а працював. Це перше. Друге – він працював за всіма аспектами, які необхідні, крім пасажирських перевезень. Регулярних. От і все.

Київ – Харків: рейси для Ярославського

27 травня знімальна група зафіксувала, як на територію зали офіційних делегацій в аеропорту «Бориспіль» заїхав кортеж.

Із-за керма одного з авт Mercedes вийшов харківський підприємець Олександр Ярославський.

Уже через 15 хвилин після цього приватний літак, яким користується Ярославський, злетів – і через пів години здійснив посадку в аеропорту міста Харків, який теж мав зупинити приймання і відправлення пасажирів.

Це – не поодинокий випадок, коли харківське летовище обслуговувало літак олігарха Ярославського під час карантину.

Щодо ексклюзивного дозволу для олігарха «Схеми» звернулись із питаннями до керівництва аеропорту в Харкові.

У пресслужбі «Міжнародного аеропорту «Харків» журналістам відповіли таке: «На період карантину аеропорт «Харків» припинив свою основну діяльність (обслуговування регулярних і чартерних пасажирських рейсів із туристичною метою). В аеропорту обслуговували лише технічні рейси (з наявністю всіх необхідних дозволів і документів)».

Тоді як же літак бізнесмена Олександра Ярославського?

«Усі рейси, які обслуговував аеропорт протягом періоду, який вас цікавить, обслуговувалися на підставі оформлених у відповідності з усіма законодавчими вимогами дозвільних документів, які отримували авіаперевізники», – відповіли журналістам у пресслужбі харківського аеропорту.

Також «Схеми» поставили це питання самому бізнесменові.

– Регулярно я не літав. Я літав, здається, один раз.

– Декілька разів.

– Ну, може, два. Не більше від двох.

– Яким чином вам вдалось отримати дозвіл на ці перельоти? Яке було обґрунтування, причина?

– Я гадки не маю. Це мій офіс займався. Я не займаюсь такими речами.

Міжнародні туристи в умовах карантину

Закриті кордони, масово скасовані пасажирські рейси, черги на пунктах пропуску для екстреного повернення українців додому. Проте українські олігархи й політики, за спостереженнями «Схем», протягом карантину отримували виняткове право літати – і не лише для подорожей Україною, але і для мандрівок за кордон.

Попри те, що президент Володимир Зеленський іще 13 березня просив українців обмежити свої подорожі за кордон: «Я закликаю всіх українців встигнути повернутись у наступні три доби. Усім громадянам ми наполегливо рекомендуємо утриматися від поїздок за кордон без крайньої необхідності, особливо це стосується туристичних мандрівок».

Уже невдовзі після цього з’явилися постанова Кабміну, що забороняла «прийняття і відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення осіб, які здійснюють подорож із туристичною метою».

І розпорядження, яке запроваджувало такі обмеження на час карантину: «Тимчасово закрити пункти пропуску через державний кордон для міжнародних пасажирських перевезень, крім здійснення перевезень осіб із метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, а також представників дипломатичних установ і гуманітарних місій».

На початку квітня голова МВС Арсен Аваков також заявляв про припинення пасажирського авіасполучення: «Більше ніж 75% хворих на коронавірус у Києві – прилетіли на літаках, 25% – вторинне зараження від них же – вже в Києві. МВС не дасть більше згоди ні на один авіаційний чартер. Пасажирське авіасполучення – закрите».

Лондон – Київ: рейс для Хорошковського

Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Знімальна група «Схем» зауважила, як 12 червня, за три дні до часткового відкриття Україною міжнародного авіасполучення, там здійснив посадку приватний літак із Лондона.

Журналісти помітили біля зали офіційних делегацій охорону і Mercedes, який туди підігнали – так із Великої Британії прилетів мільйонер і давній знайомий президента Володимира Зеленського Валерій Хорошковський.

Він залишив термінал без маски. Одразу там же зустрівся з якимсь чоловіком і вирішив прогулятися з ним територією летовища.

«Схеми» вирішили там же поцікавитися в Хорошковського, як йому вдавалося подорожувати під час коронавірусної пандемії.

– Як вам вдалося попри закрите авіасполучення вилетіти з України і повернутися?

– Я ж громадянин України.

– Так. Повернутися можна. А от вилетіти?

– Тому що в мене є дозвіл на перебування. Це дозволяє мені виїхати в Європу.

– Французький?

– Ні. Монакський.

20 березня Хорошковський прилетів із Ніцци до Києва, коли ситуація з коронавірусом у Франції була набагато гіршою, ніж в Україні, а вже через чотири дні після прильоту був госпіталізований із підозрою на коронавірус.

Одразу після одужання Хорошковський залишив Україну і повернувся в Монако. Та журналісти зафіксували, як він вдруге повернувся в Україну. Цього разу – з Лондона, який за захворюваністю на COVID-19 на той момент перебував у небезпечній «червоній зоні».

– Скажіть, чи зараз ви будете йти на обсервацію?

– Можливо, ви пам’ятаєте, що я вже перехворів COVID-19. Звичайно, правила єдині для всіх. Тобто я буду залишатися в себе вдома, можливо, тільки поїду ще раз перевірю легені, тому що в мене було там двостороннє запалення. А так у принципі я буду вдома.

– Ви лікувалися в Україні, коли у вас виявили COVID-19. А потім ви полетіли до Франції, до Монако…

– Я 27 днів був на лікуванні, тому що тільки через 27 днів повторні тести ПЛР показали, що я повністю одужав. Залишив цю хворобу позаду. Тому що насправді незрозуміло, коли ти взагалі виходиш з неї. Тобто вона така трошки незвична. І хочу дати пораду всім, хто не хворів: не треба ставитись халатно. Бо в мене взагалі не було жодних симптомів: я не відчував ні температури, ні кашлю. Але мій товариш наполіг, щоб я пройшов комп’ютерний томограф – і всі були здивовані, в тому числі лікарі і я сам, що в мене двостороннє запалення.

Утім, Хорошковський каже, що не знає достеменно, де він міг заразитися коронавірусом.

– А захворіли ви за кордоном, я правильно розумію?

– Я не можу сказати, де. Тому що, скажімо так, у тій компанії, у якій я перебував, – не захворів ніхто. Тобто, можливо, я захворів і тут. Мені важко сказати.

– І зараз ви мешкаєте в Монако, а в Україну прилетіли у справах?

– Ви знаєте, я мешкаю по всьому світі, тому що в мене доволі розгалужений бізнес. І сказати, що я десь перебуваю конкретно, – це несправедливо. Бачите, зараз я прилетів з Лондона. Я думаю, навряд чи я де-небудь проводжу більше ніж 90 днів.

– А в Лондон пускають так зараз?

– Якщо ви прилетіли з картою (дозволом на перебування – ред.) Європейського співтовариства, то так.

Восени минулого року «Схемам» вдалося зафіксувати, як після того, як президентом став Володимир Зеленський, Валерій Хорошковський почав регулярно прилітати в Україну.

І одразу ж після прильоту мільйонер Хорошковський навідувався на Банкову.

Тоді Зеленський не зміг пояснити, з яких причин керівник митниці часів Ющенка і голова СБУ й віцепрем’єр-міністр за президентства Януковича відвідує його Офіс.

І от через пів року після цієї відповіді президент спростував свої ж слова – і повідомив, що все ж пропонував Хорошковському посаду.

«Валерія Івановича Хорошковського я знаю багато років. Він нам показав реальні діри на митниці. Він нам сказав, що Нефьодов реально ніколи не зможе це зробити. І час показав, що це правда. Я йому сказав: Валерію Івановичу, дивіться, ідіть на митницю. Я можу це сказати урядові, запропонувати. Якщо ви берете на себе відповідальність, щоби збільшити… Він сказав – вдвічі може збільшити дохід в бюджет. Я йому сказав: ідіть! Він відмовився. Я думаю, він чекав більш серйозної посади від нас пропозиції. Прем’єра він чекав», – розповів Зеленський в інтерв’ю виданню «Українська правда».

«Схеми» принагідно поцікавилися в Хорошковського, чи не має у його найближчих планах обійняти якусь владну посаду – й чи обговорював він це з головою держави.

– Президент нещодавно сказав в інтерв’ю, що пропонував вам очолити митницю. Наразі у вас є якийсь діалог із президентом стосовно того, що ви можете очолити чи зайняти якусь посаду?

– Дивіться, ж я не коментую слова президента. А власне, моя позиція така, що я у владу не хочу йти.

– Ви не хочете?

– Ні.

– Він казав, що ви хочете бути прем’єр-міністром.

– Він не казав такого. Якщо ви уважно читаєте, це були думки.

– Ага. Тобто ви не хочете стати прем’єр-міністром?

– Ні.

– Вас посади не цікавлять?

– Не цікавлять.

Також журналісти запитали у Валерія Хорошковського про його взаємини із Володимиром Зеленським.

– А як ваша дружба реалізується з президентом? Він допомагає вам у ваших бізнес-питаннях?

– Ні, чекайте. Це дуже захмарне таке визначення – дружба з президентом. В мене немає дружби з президентом.

– Хороші відносини.

– Скажу так, ми колись спільно працювали, а потім довго не спілкувалися. Так що, у нас нормальні відносини. Ну, мабуть, суто людські – нормальні.

– Просто ми бачили, що ви раніше часто відвідували Офіс президента.

– Що ви називаєте часто?

– Раз на тиждень ми вас бачили.

– Можливо, за весь період часу я декілька разів там був.

То що ж Валерій Хорошковський робив на Банковій? Сам він пояснив журналістам, що навідувався туди щодо питань стосовно роботи митної служби.

– Ви консультували когось в Офісі президента?

– Спілкувалися стосовно того, як налагодити роботу митниці.

– Просто Нефьодов, керівник митниці (уряд звільнив його з посади голови Держмитслужби 24 квітня – ред.), не працює ж в Офісі президента. А ви приїжджали саме в Офіс президента. Ви свої поради через президента передавали?

– Ні, я з президентом зустрічався один чи два рази. Але я дійсно декілька разів спілкувався з Нефьодовим в Офісі президента, і все.

– Просто він казав, що з вами не зустрічався.

– Не зовсім так. Я читав його інтерв’ю. Дійсно, ми зустрічалися один чи два рази, але цього було достатньо. Я виклав власну позицію. Я вважаю, що той позитивний досвід, який у мене є, якщо він може вплинути на додаткові збори до держбюджету – його варто надати. Що я і зробив. І, до речі, це була одна із моїх мотивацій не йти на митницю – допоки не буде створена вся система: тобто і Служба безпеки, і митниця, і прикордонники, і суди не будуть працювати на державний інтерес. Згідно з законом, я підкреслюю. Моє бажання не йти на митницю полягало, перш за все, в тому, що потрібні були додаткові важелі. А з огляду на те, що я розумів, що, по-перше, я не маю права цього просити, а по-друге, що навряд чи хто б мені їх дав, – тому просто не було сенсу – можна було прийти і не зробити роботу, а я так не вмію.

При цьому Хорошковський вирішив утриматися від оцінок діяльності Зеленського на чолі держави.

– Ви задоволені президентством Зеленського?

– Некоректне питання. Я не бачу сенсу давати власні оцінки.

Санкт-Петербург – Вільнюс – Київ: рейс для Новинського

5 червня «Схеми» зафіксували, як в аеропорту «Бориспіль» здійснив посадку приватний літак із Вільнюса (Литва).

У столиці Литви борт робив проміжну посадку, адже летів в Україну із Санкт-Петербурга (Росія).

На його борту перебував позафракційний народний депутат і олігарх Вадим Новинський.

Попри карантин, політик – без маски. А залишивши термінал, він обійняв чоловіків, які очікували на паркінгу.

Примітно, що 15 квітня депутат Новинський повідомив, що в нього виявили коронавірус – а вже 4 травня він оголосив, що отримав негативний результат тестування, а значить, вилікувався.

Вже через 11 днів після прильоту з країни, яка перебуває у «червоній зоні» щодо коронавірусних захворювань, депутат Новинський, не пройшовши два тижні обсервації, відвідав засідання Верховної Ради.

Як Новинський отримав дозвіл на цей переліт? «Схеми» запитали це в нього самого.

– Було вже трохи пом’якшення карантину… я надавав відповідні документи для того, щоб зустрітися з родиною. Я звертався у відповідні інстанції – і мені такий дозвіл надали. І з того боку теж надавали дозвіл на приліт. Відповідно, Вільнюс надавав дозвіл на приліт. І, відповідно, далі на Санкт-Петербург, – розповів парламентар журналістам. – Я коли повернувся назад, відповідно до закону, відповідно до вимог Міністерства охорони здоров’я, я здав після прильоту тест. Він був негативним. ПЛР-тест. І через, здається, добу чи через дві я здав ще один раз тест. Теж був негативним. І це звільняло мене від обсервації – щоб перебувати на карантині за місцем проживання. Я брав участь і у засіданнях Верховної Ради, і в богослужіннях, і так далі.

– А які це органи в Україні і Росії, у яких треба було погодження отримувати?

– Дивіться, те, що в Україні – це, по-перше, Міністерство закордонних справ, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, прикордонна служба.

Київ – Франкфурт – Київ: рейс для дружини ексдепутата Хомутинніка

9 червня знімальна група «Схем» зняла, як до аеропорту «Бориспіль» о 22:30 прибув із Франкфурта (Німеччина) літак, що належить колишньому народному депутатові Віталієві Хомутинніку – він займає 26-у сходинку в українському списку Forbes.

У зв’язку з черговим продовженням карантину міжнародне пасажирське авіасполучення ще не було відновлене.

Тож журналісти вирішили з’ясувати, ким були пасажири цього літака і чи не порушували вони карантинні обмеження.

«Схеми» зафіксували, як із літака вийшов чоловік, потім виїхав перший візок із пакетами, на одному з яких виднівся напис елітного бренду Dolce & Gabbana. Згодом – другий, на одному з пакетів на якому можна було розгледіти напис елітного бренду Chanel.

Відтак за візком вийшла жінка, схожа на дружину Хомутинніка.

І за нею вивезли вже третій візок із пакунками – один із пакетів на ньому нагадував елітний бренд Louis Vuitton.

Далі, за спостереженнями журналістів, жінка сіла в Lexus і залишила територію аеропорту.

Як встановили «Схеми», це авто зареєстроване на юридичну особу. Але ще у 2016 році журналісти знімали, як Хомутиннік відлітав із країни з жінкою, яка приїхала в аеропорт на цій же автівці.

За інформацією від джерел в аеропорту Бориспіль, Світлана Хомутиннік дійсно проходила паспортний контроль у той час, коли журналісти зафіксували її там.

Також від джерел в аеропорту Бориспіль «Схемам» вдалося дізнатися, що дружина Хомутинніка залишила країну ввечері 1 червня – також під час карантину. Саме тоді, коли літак Хомутинніка вирушив із Києва до Франкфурта.

Це означає, що дружина колишнього народного депутата під час карантину і обмеженого міжнародного пасажирського авіасполучення змогла злітати в Німеччину на вісім днів.

А три візки з пакунками елітних брендів можуть свідчити про те, що літала вона на шопінг.

Зв’язатись з Віталієм Хомутинником для отримання коментаря до публікації не вдалося – на дзвінки та повідомлення він не відповів.

Під час підготовки матеріалу «Схеми» виявили, що з-поміж тих органів, які погоджували виняткові перельоти, була і Служба безпеки України. Журналісти запитали спецслужбу: на яких підставах там погоджували ці винятки для олігархів – у тому числі для кума Володимира Путіна Віктора Медведчука?

«Служба безпеки України в межах визначеної законодавством компетенції здійснює заходи для захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання. (…) Інформація щодо ймовірних порушень під час погодження Державною авіаційною службою України виконання зазначених вами авіарейсів відсутня», – відповіли в пресслужбі відомства.

«Всім українцям, які продовжують залишатися вдома, я хочу подякувати за свідомість і почуття відповідальності. Залишаючись вдома, ви допомагаєте непоширенню вірусу, не піддаєте ризику ні себе, ні довколишніх», – говорив Зеленський іще 20 березня.