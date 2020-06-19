«Ти не один». Нововиявлений бізнес-союз Коломойського та Медведчука («СХЕМИ» | №263)

Нещодавно оприлюднена декларація про майно і доходи народного депутата Віктора Медведчука, який рік тому офіційно повернувся у публічну політику після 14-річної перерви, стала об'єктом ретельного вивчення з боку ЗМІ та громадськості.

Земельні ділянки, будинки, автомобілі, антикваріат, коштовності, одяг, іранські килими, яхта, зрештою Біблія Гутенберга 1455 року – інформація про все, чим володіє родина кума президента Російської Федерації, складає понад 140 аркушів друкованого тексту.

Значний об'єм відомостей міститься у найцікавішому для журналістів-розслідувачів розділі декларацій – «юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї». І результат аналізу цієї інформації виявився настільки важливим і подекуди несподіваним, що може «перекроїти» звичну карту бізнес-інтересів в Україні.

Голова політради партії ОПЗЖ відкрив перед суспільством карти: компанії, які майже неможливо було пов'язати із ним через місце їхньої реєстрації – офшорні зони, – він виклав «на блюдечку».

Журналісти програми «Схеми» виявили, що проросійський політик Віктор Медведчук має тісні бізнес-зв'язки у медіа, енергетиці й металургії з олігархом Ігорем Коломойським, який шість років тому називав його кума Путіна «маленького зросту шизофреніком».