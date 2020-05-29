Запорізька АЕС за підсумками травня скоротить виробництво майже вдвічі – «Енергоатом»

Запорізька атомна електростанція за підсумками травня 2020 року виробить майже вдвічі менше електроенергії, ніж за аналогічний період минулого року – такі попередні дані оприлюднив державний оператор атомних електростанцій «Енергоатом».

За даними компанії, на кінець доби 28 травня Запорізька атомна електростанція виробила 1 мільярд 430 мільйонів кіловат-годин, а за місяць виробництво становитиме близько 1 мільярда 600 мільйонів кіловат-годин, тобто на 1,3 мільярда менше, ніж протягом травня 2019 року.

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«За травень 2019 року ЗАЕС виробила 2 мільярди 904 мільйона кіловат-годин електроенергії. За минулу добу ЗАЕС виробила 51 мільйон кіловат-годин електроенергії, в роботі перебувають три енергоблоки станції», – зазначає оператор.

У компанії нагадують, що на трьох із шести енергоблоків зараз тривають ремонтні роботи.

Водночас пресслужба «Енергоатому» наводить коментар його голови Петра Котіна, який вказав на «рекордне» обмеження виробництва електроенергії на українських атомних електростанціях.

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«Сьогодні обмеження, накладені на нас державою у виробництві електроенергії, впали до історичного мінімуму – 6630 мегават з 9490 мегават наявних», – уточнив Петро Котін. На його думку, такі дії влади навряд чи будуть сприяти вирішенню фінансових проблем компанії і стабільності на енергетичному ринку країни», – йдеться в заяві «Енергоатому».

Запорізка атомна електростанція є найбільшою атомною електростанцією в Європі.