Найнижчий тариф на електрику в окупованому Криму з 1 липня складатиме 1,16 гривні за кіловат-годину

Підприємство «Крименерго» на окупованому Росією півострові повідомляє, що з 1 липня зростуть тарифи на електричну енергію для населення. Про це інформує проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Для міських жителів електроенергія подорожчає на вісім відсотків, вартість однієї кіловат-години при споживанні до 150 кіловат на місяць складе 3,31 рубля (це близько 1,16 гривні – ред.), від 150 до 800 на місяць - 4,15 (це 1,45 гривні), при споживанні понад 800 кіловат на годину - 5,03 рубля (це 1,76 гривні)», – сказано в повідомленні підприємства.

При цьому для жителів в сільській місцевості тариф на електроенергію при споживанні до 150 кіловат на місяць складе 3,12 рубля (це 1,09 гривні), від 150 до 800 – 3,84 рубля (1,34 гривні), при споживанні понад 800 кіловат на місяць – так само, як і в місті, 5,03 рубля (1,76 гривні).

«Поступове підвищення вартості електричної енергії викликано необхідністю поступового приведення тарифів на комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня», – пояснюють в «Крименерго».

На підконтрольній уряду частині території України тарифи на електроенергію нині складають 1,68 гривні за кіловат-годину. Водночас споживання до 100 кіловат-годин коштує менше – 0,9 гривні.