Польща звинувачує «Газпром» у завищенні ціни на газ попри рішення суду

Російська державна енергетична компанія «Газпром» продовжує виставляти Польщі завищену ціну за газ, який постачає, попри рішення Стокгольмського суду, заявляє державна Польська компанія нафти й газу (PGNiG).

«Газпром» не шанує рішення, винесене судом після довгого процесу арбітражу, а продовжує надсилати рахунки, які базуються на недійсній формулі ціноутворення», – йдеться в заяві компанії 24 квітня.

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У березні 2020 року PGNiG, власником якої є держава Польща, виграла в Стокгольмському суді арбітражну справу, рішення в якій має обов’язкову силу, проти «Газпрому». Цим рішенням суд наказав російському монополісту змінити формулу ціноутворення для зниження ціни на природній газ, який Росія експортує до Польщі за довготерміновим контрактом.

У 2014 році Польща почала переговори з «Газпромом» щодо зміни формули ціноутворення на імпорт природного газу, коли ціни на зріджений природний газ змінили ситуацію на глобальних енергетичних ринках.

Після кількох років безуспішних переговорів PGNiG подала позов до арбітражного суду проти російської компанії.

Окрім вимоги знизити ціну, 30 березня Стокгольмський арбітраж наказав «Газпрому» виплатити польській стороні 1,5 мільярда доларів як компенсацію попередніх переплат.

Контракт на постачання газу між PGNiG та «Газпромом» добігає кінця в 2022 році. Польща вже шукає, чим замінити це джерело імпорту, і почала закуповувати зріджений газ у Сполучених Штатів.