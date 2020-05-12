Шмигаль анонсує перевірку видачі дозволів на підключення до енергосистеми

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про готовність створити робочу групу при Міністерстві енергетики та захисту довкілля для перевірки видачі дозволів на підключення до енергосистеми. Про це він сказав на засіданні парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 12 травня.

Таким чином Шмигаль відповів на питання першого заступника голови комітету, народного депутата від «Батьківщини» Олексія Кучеренка.

«Щодо виникнення проблеми зелених тарифів - повністю вас підтримую, також готовий долучитися, створити при міністерстві робочу групу, яка дослідить, як видавалася необмежена кількість дозволів на приєднання до енергосистеми, яка сьогодні призвела до таких перекосів, коли ми вимушені входити в складні переговори», – сказав Шмигаль.

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Він додав, що зелена енергетика (тобто електроенергія, отримана з відновлюваних джерел) – це «дуже добре» і зрештою перехід на неї неуникненний, однак наразі вона дуже дорога.

«І коли сьогодні занадто дорога зелена енергетика підміняє ефективну атомну, звичайно, це треба розслідувати і з’ясувати, звідки це взялося», – додав він.

Питання Кучеренка також стосувалося того, на якому етапі перебуває державна компанія «Укренерго» в процесі приєднання до Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E).

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«Щодо виконання «Укренерго» своїх завдань з приєднання до системи ENTSO-E, тут також думаю, що ми можемо дати їм таке доручення, спираючись на ваше побажання. Дамо доручення і заодно перевіримо керованість. Якщо вони підготують повноцінний звіт, де ми зараз перебуваємо по тих наших процедурах і виконанню завдань із приєднання до ENTSO-E – одразу побачимо і як керівництво проявляється, і звіт, і де вони перебувають», – зазначив голова уряду.

Він також повідомив, що Кабінет міністрів не планує збільшувати вартість на електроенергію для населення в 2020 році.

7 травня Державне бюро розслідувань повідомило, що розслідує діяльність Міністерства енергетики та захисту довкілля у зв’язку з зупинкою атомних енергоблоків та закупівлею натомість електроенергії в приватних компаній.