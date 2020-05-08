Україна відмовилася від електроенергії з Білорусі

Міністерство енергетики та охорони навколишнього природного середовища України переглянуло прогноз балансу електроенергії на 2020 рік, повністю відмовившись від поставок із Білорусі, а також Росії. Раніше литовський уряд неодноразово закликав Україну утриматися від імпорту енергії з білоруської АЕС, що будується неподалік кордону з Литвою, за кількадесят кілометрів від столиці країни Вільнюса.

Згідно з документом, який має в своєму розпорядженні білоруська служба Радіо Свобода, загальний обсяг поставок електроенергії з Білорусі в 2020 році планується в обсязі 150 мільйонів кіловат-годин. Цей обсяг вичерпався протягом січня, лютого та квітня.

Через зменшення споживання енергії, спричинене карантином, нині в Україні працює 11 із 15 енергоблоків усіх українських АЕС, решта ремонтуються або здаються в резерв для забезпечення роботи всіх енергоблоків на номінальному або близькому до номінального рівні.

У той же час планується майже вдвічі зменшити виробництво електроенергії на гідроелектростанціях в Україні та збільшити власний експорт до Польщі та Молдови.

Купівля електроенергії за кордоном неодноразово була предметом гострих дискусій у політичних та економічних колах України. Заборону на імпорт енергоносіїв з Білорусі та Росії вимагали парламентська опозиція, колишні міністри та деякі експерти. Колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав терміново створити антикризовий енергетичний штаб для наведення порядку на енергетичному ринку.

У результаті державна компанія «Укренерго», один із операторів енергетичного ринку України, оголосила про припинення поставок електроенергії під час карантину (до 30 квітня), але за два дні до закінчення терміну дії цього рішення міністерство змінило прогнозний баланс, у якому тимчасовий захід став постійним, тепер він діятиме принаймні до кінця року.