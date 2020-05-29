НКРЕКП звинувачує ДТЕК у обвалі цін на електроенергію, компанія вимагає «справедливого розслідування»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заявляє про «безпрецедентний» обвал цін на ринку електроенергії. У своїй заяві 29 травня регулятор заявляє про «штучний характер» обвалу, адже він не відображає реального попиту та пропозиції електроенергії.

«НКРЕКП проаналізувала ситуацію і дійшла висновку, що такий ціновий провал на ринку був спричинений діями групи компаній ДТЕК шляхом суттєвого скорочення закупівлі електроенергії на ринку «на добу наперед». Разом із цим, в останні дні у засобах масової інформації розпочата цілеспрямована інформаційна кампанія щодо дискредитації дій НКРЕКП, які нібито призвели до обвалу ціни та кризи в енергетиці», – заявляє комісія.

Читайте також: «Атомний вузол»: в Україні розгортається найбільша енергетична криза від початку незалежності – експерти​

Регуляторний орган анонсує, що на наступному засіданні планує ухвалити проєкт рішення, який встановить мінімальну ціну на ринку «на добу вперед» на рівні 980 гривень за мегават вдень та 567 гривень за мегават вночі.

«Таке рішення допоможе стабілізувати цінову ситуацію на ринку, якщо окремі учасники будуть продовжувати розпочату кампанію. НКРЕКП найближчим часом разом з Антимонопольним комітетом України здійснить заходи реагування щодо дій учасників ринку», – йдеться в повідомленні.

Компанія «ДТЕК», яка належить олігарху Рінату Ахметову, відреагувала на заяву регулятора, закликавши його до «справедливого та публічного розслідування фактів системних маніпуляцій на ринку електроенергії».

Читайте також: Запорізька АЕС за підсумками травня скоротить виробництво майже вдвічі – «Енергоатом»​

«Безперервне адміністративне втручання у роботу ринку, непрофесійні дії з боку НКРЕКП, що почалися у 2019 році, вплинули і продовжують негативно впливати на енергетичну галузь. Штучні обмеження виробників електроенергії, ручне регулювання і втручання в роботу енергоринку призвели до наймасштабнішої кризи в енергетиці за всю історію незалежної України», – заявляють у компанії.

Згідно з позицією «ДТЕК», демпінг на ринку пов’язаний з тим, що деякі його учасники подавали заявки на продаж неіснуючих обсягів електроенергії.

Новий ринок електроенергії в Україні запрацював з 1 липня 2019 року.