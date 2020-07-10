Шкарлет про звинувачення у сексизмі Поплавського: це справа суду, а не пліток

Тимчасовий виконувач обов’язків міністра освіти Сергій Шкарлет в інтерв’ю Радіо Свобода сказав, що звинувачення у сексизмі на адресу професора Михайла Поплавського має розглядати суд, якщо будуть такі позови.

Почесного президента Київського національного університету культури і мистецтв почали критувати за сексизм після появи його відео зі студентками КНУКіМ у TikTok.

«Я не можу казати про те, що не бачив, але, якщо є певні застороги з точки зору моралі, давайте все ж таки якось до особистості кожної людини апелювати. Вона ж має мораль. Вона ж має якось потім з’явитися в суспільстві», – зазначив Шкарлет.

При цьому т.в.о. міністра освіти та науки додав, що все повинен довести суд, «а не людські плітки, не фейсбучні вкиди і все інше».

«У правовій державі всі наслідки встановлює суд», – сказав Шкарлет.

На початку липня у офіційному TikTok-каналі ексректора КНУКіМ, професора Михайла Поплавського з'явилася низка відео, у яких він обіймається зі студентками, а в одному із них каже фразу: «Багаті чоловіки старими не бувають», після чого його звинуватили у сексизмі.

Радіо Свобода намагалося зв’язатися з Поплавським, але на момент публікації відповіді не отримало.

«Це відео проблемне на цілому спектрі рівнів: це і просування уявлення про меркантильність жінок, і заохочення чоловіків до споживацького ставлення до жінок, і нормалізація купівлі сексуальної прихильності дівчат, і зловживання своєю владою і статусом, і порушення базових умов згоди на секс – бо ми не знаємо, чим саме закінчується для студенток вишу, яким він керує, відмова брати участь у цих сумнівних іграх. І те, що цей ролик розміщено в мережі, більшість користувацької бази якої становить саме молодь, видається особливо нахабним», – написала дослідниця гендерних питань Марія Дмитрієва.

«Лише за такі дії та висловлювання в цивілізованих країнах Поплавський вже б давно отримав кілька судових позовів», – написала колишня в.о.міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Звинувачення у сексизмі на адресу Михайла Поплавського лунають не вперше. Так, у лютому цього року в інтерв’ю «Світському життю» на питання про «романи зі студентками» він заявив: «Ви запитайте краще у студенток, бо я їх просто всіх обожнюю. (..) Я ж любвіобільний мужчина, я ж це не приховую».

Михайло Поплавський – співак, почесний президент і екс-ректор Київського національного університету культури і мистецтв (1993-2015), професор, екснародний депутат. Був членом Партії регіонів та депутатської групи «Воля народу».

У червні 2020 року його обрали головою Аграрної партії України, яка заявила про бажання йти на місцеві вибори.