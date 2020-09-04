Плановий дефіцит бюджету в 2021-му становитиме 6% – Шмигаль

Прогнозований дефіцит бюджету України в 2021 році становитиме 6% ВВП – про це повідомив на «Форумі МСП. Перезавантаження» 4 вересня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, сукупний державний та гарантований державою борг на початок 2020 року становив 85 мільярдів доларів і станом на зараз знизився до близько 83 мільярдів.

«Подальша фінансова стратегія – це виконання бюджету, бюджет реалістичний формуємо. Плановий поки що показник дефіциту бюджету наступного року ставимо у районі 6% (ВВП – ред.). Зростання валового внутрішнього продукту наступного року плануємо, макропрогноз 4,7%. Це ті показники, на яких ми зараз будуємо бюджет наступного року», – сказав він.

Шмигаль додав, що пріоритетами уряду наступного року буде розвиток внутрішнього ринку та продовження роботи з міжнародними партнерами. Водночас він зазначив, що Кабінет міністрів хоче поступово зменшувати залучення закордонних коштів.

«Залучення зовнішніх коштів ми хочемо рік від року зменшувати, ми хочемо розвивати внутрішній фондовий і фінансовий рік», – заявив прем’єр-міністр.

Сьогодні під час години запитань до уряду у Верховній Раді Денис Шмигаль підтвердив, що Кабінет міністрів внесе проєкт бюджету на 2021 рік на розгляд парламенту до 15 вересня.