Малюська закликає Раду негайно ухвалити закон, який заборонить стягувати кошти для забезпечення позову

Міністр юстиції Денис Малюська закликає Верховну Раду негайно ухвалити закон, який заборонить стягувати кошти для забезпечення судового позову.

Він оприлюднив у фейсбуці підготовлений Мін’юстом законопроєкт. Автори документа пропонують доповнити закон про виконавче провадження статтею 62-1, яка має врегулювати особливості виконання судового рішення про забезпечення позову.

Текст статті такий: «Забороняється при виконанні судового рішення про забезпечення позову вживати заходи щодо стягнення коштів та/або звернення стягнення на майно боржника, крім накладення арешту».

2 вересня Печерський районний суд Києва вирішив примусово стягнути з державного «Приватбанку» майже 10 мільярдів гривень на користь компаній братів Суркісів для забезпечення позову в справі про їхні депозити, конвертовані в капітал банку під час націоналізації. В уряді збираються оскаржувати це рішення.