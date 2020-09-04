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04 вересня 2020, Київ 21:15
Новини | Економіка

Малюська закликає Раду негайно ухвалити закон, який заборонить стягувати кошти для забезпечення позову

2 вересня Печерський районний суд Києва вирішив примусово стягнути з державного «Приватбанку» майже 10 мільярдів гривень на користь компаній братів Суркісів для забезпечення позову в справі про їхні депозити

Міністр юстиції Денис Малюська закликає Верховну Раду негайно ухвалити закон, який заборонить стягувати кошти для забезпечення судового позову.

Він оприлюднив у фейсбуці підготовлений Мін’юстом законопроєкт. Автори документа пропонують доповнити закон про виконавче провадження статтею 62-1, яка має врегулювати особливості виконання судового рішення про забезпечення позову.

Текст статті такий: «Забороняється при виконанні судового рішення про забезпечення позову вживати заходи щодо стягнення коштів та/або звернення стягнення на майно боржника, крім накладення арешту».

2 вересня Печерський районний суд Києва вирішив примусово стягнути з державного «Приватбанку» майже 10 мільярдів гривень на користь компаній братів Суркісів для забезпечення позову в справі про їхні депозити, конвертовані в капітал банку під час націоналізації. В уряді збираються оскаржувати це рішення.

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