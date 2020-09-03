«Приватбанк» не має резервних 10 млрд грн, які суд стягнув на користь Суркісів – член наглядової ради

«Приватбанк» не має в резерві 10 мільярдів гривень, які Печерський районний суд Києва стягнув на користь шести британських компаній, пов’язаних з братами-бізнесменами Ігорем та Григорієм Суркісами, повідомив заступник голови наглядової ради банку Артем Шевальов.

«З’явилися окремі «фахові коментарі» про те, що «всьо зарезервовано, всьо будєт харашо». Так ось – це списання по неіснуючих депозитних договорах. Відповідно, жодних резервів бути не може, це прямий «мінус» 10 млрд грн в капітал», – написав Шевальов у фейсбуці.

За його словами, завдяки політиці управління ризиками списання коштів не позначиться на поточному фінансовому стані банку, але можливі наслідки для економіки країни.

«Капітал банку – та подушка стабільності, яка дозволяє йому розвиватися та кредитувати своїх клієнтів, тому після виконання цього «рішення» «Приватбанк» просто прокредитує українських підприємців на 10 млрд грн менше», – заявив Шевальов.

Він додав, що за результатами 2020 року прибуток банку може бути зменшений на ці 10 мільярдів гривень. Відповідно, дивіденди, які банк міг заплатити до державного бюджету, будуть меншими.

«Тому бюджет не дорахується цих мільярдів на виплату пенсій, на оборону, на соціалку, на боротьбу з пандемією», – зазначив член наглядової ради банку.

2 вересня Печерський районний суд Києва вирішив примусово стягнути з державного «Приватбанку» майже 10 мільярдів гривень на користь компаній братів Суркісів в справі про їхні депозити, конвертовані в капітал банку під час націоналізації. В уряді збираються оскаржувати це рішення.