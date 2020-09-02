Печерський суд вирішив стягнути з Приватбанку майже 10 млрд грн на користь компаній Суркісів – Мінфін

Печерський районний суд Києва 2 вересня ухвалив рішення про примусове стягнення з державного «Приватбанку» майже 10 мільярдів гривень на користь компаній братів Суркісів, повідомляє Міністерство фінансів України.

Мінфін заявляє, що оскаржуватиме це рішення.

«Ухвалене 2 вересня рішення Печерського суду за головуванням судді Сергія Вовка про порядок примусового виконання ухвали про забезпечення спірного позову компаній братів Суркісів про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, направлене на фактичне стягнення з банку майже 10 млрд грн ($350 млн) й ухвалене з порушенням норм процесуального законодавства», – заявили у Мінфіні.

Міністр юстиції Денис Малюська назвав сьогоднішнє рішення суду «одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України».

«Суд задовольнив заяву «британських компаній» (афілійованих з братами Суркісами) та у якості забезпечення позову і без розгляду справи по суті ухвалив стягнути з «Приватбанку» близько 9 мільярдів гривень (точну суму зможу сказати після отримання тексту ухвали завтра вранці)», – написав Малюська у фейсбуці.

Прем’єр Денис Шмигаль, зі свого боку, заявив, що в уряді зараз чекають на повний текст рішення, щоб сформувати юридичну позицію для апеляції.

«Ми вважаємо, що рішення Печерського суду ухвалене з порушенням норм процесуального законодавства, без розгляду справи по суті. Кабінет міністрів продовжить співпрацю з ПриватБанком та Національним банком для захисту інтересів держави та всіх українців», – наголосив він.

«Хочемо зазначити, що рішення суду не стосується питання націоналізації «Приватбанку». «Приватбанк» є державним банком і невід’ємною частиною стабільної та прозорої банківської системи», – додав голова уряду.

Тим часом, у Національному банку заявили, що продовжать захищати законність рішень про націоналізацію «Приватбанку» і докладуть всіх зусиль для того, щоб зберегти фінансову стабільність і не допустити втрати коштів платників податків.

Наприкінці 2016 року, під час націоналізації «Приватбанку», грошові кошти, розміщені родиною Суркісів і їхніми компаніями на депозитних рахунках «Приватбанку» і його філій, потрапили під процедуру bail-in, бо Суркіси були визнані пов’язаними з «Приватбанком» особами.

Родина Суркісів оскаржила те рішення. Згадана в повідомленні судова справа – лише одна з кількох, у яких Суркіси з різним успіхом домагаються визнання їх не пов’язаними з «Приватбанком» часів власництва олігархів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова і повернення їм коштів. Крім того, ще низка процесів навколо «Приватбанку» точиться між банком і Коломойським із Боголюбовим, які домагаються визнання націоналізації колись їхнього банку незаконною і повернення їм як не самого банку, то значних коштів.

Західні ж посадовці і фінансові інституції закликають Україну домогтися повернення хоча б частини з мільярдів доларів, які держава витратила при націоналізації на порятунок банку від наслідків, як кажуть у Києві, дій обох олігархів, які призвели до нестачі в ньому капіталу на суму в 5,5 мільярдів доларів.