У Суркісів заперечили причетність до виведення коштів з «Приватбанку»

Поширена виданням Chicago Morning Star інформація про нібито причетність братів Суркісів до виведення коштів з «Приватбанку» є брехливою, заявив агентству «Інтерфакс-Україна» адвокат Віктор Балух, який представляє інтереси згаданих у розслідуванні компаній Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments LLP.

«Твердження про те, що ці компанії самостійно або в інтересах Григорія та Ігоря Суркісів виводили кошти з «Приватбанку», є абсолютною брехнею і черговим прикладом брудної інформаційної кампанії проти них», – стверджує адвокат.

Він заявляє, що наведені газетою аргументи базуються на недостовірних даних.

«Жодних офіційних запитів від Kroll чи інших уповноважених осіб на адресу компанії не надходило. Маніпулятивні та брехливі твердження спрямовані на дискредитацію наших компаній» – наголосив Борух.

Він додав, що було ухвалене рішення звернутися до суду з вимогою про спростування наведеної виданням інформації та захисту ділової репутації.

Американський часопис Chicago Morning Star ​раніше опублікував статтю «Доповідь агенції «Кролл», Україна: Коломойський і Суркіси вивели гроші з «Приватбанку» під час внесення застави». Чиказьке видання повідомляє, що слідчі агенції «Кролл» виявили схему, згідно з якою стало зрозуміло як Ігор Коломойський разом із Ігорем та Григорієм Суркісами виводив гроші з «Приватбанку» під час процесу націоналізації цього українського банку. Згідно з доповіддю агенції «Кролл», йдеться про суму у приблизно 150 мільйонів доларів.

Газета Kyiv Post 3 серпня опублікувала матеріал, у якому аргументовано ставить під сумнів компетентність Сhicago Morning Star, але вказує на те, що використані сайтом документи були справжніми.