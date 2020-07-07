Bloomberg: компанія, яку звинувачують у відмиванні коштів «Приватбанку», отримує в США допомогу

Компанія, яку звинувачують в допомозі у відмиванні мільйонів доларів українського «Приватбанк», отримує в США допомогу на боротьбу з економічними наслідками COVID-19, повідомило агентство Bloomberg 6 липня.

За даними журналістів, «Optima 777» отримала щонайменше два мільйони доларів позик в межах американської «Програми захисту зарплат». У позові, який «Приватбанк» минулоріч подав до Канцелярського суду американського штату Делавер, йдеться, що компанія з такою ж назвою була частиною міжнародної схеми, під час якої український бізнесмен Ігор Коломойський вивів мільярди доларів зі свого «Приватбанку».

Позики в межах «Програми захисту зарплат» можуть бути пробачені, якщо реципієнт виконує певні умови на кшталт використання більшої частини грошей на виплати своїм співробітникам.

Наразі незрозуміло, хто зараз контролює компанію «Optima 777». Радіо Свобода звернулося за коментарем до Ігоря Коломойського, який раніше заперечував будь-які порушення закону.

«Optima 777» володіє акціями готелю «Westin» у Клівленді. Компанія отримала від 2 до 5 мільйонів доларів від Управління в справах малого бізнесу, щоб зберегти 240 робочих місць.

Адреса «Optima 777» збігається з адресою «Sage Hospitality Group of Denver», яка була партнером «Optima» близько десятиліття тому під час купівлі й ремонту будівлі, яка зараз стала готелем «Westin», йдеться в позові.

«Sage Hospitality», яка керує готелями на території США, також отримала від 2 до 5 мільйонів позик на збереження 150 робочих місць. У компанії відмовилися розповісти, чи має вона акції «Optima 777».

«Філія «Sage» має невеликий акціонерний капітал у готелі «Westin Cleveland», а філія «Sage Hotel Management» є управлінцем готелю», – повідомила речниця компанії.

«Optima 777» наразі не відповіла на запит про коментар, пише Bloomberg.

Згідно з позовом, який подали нові управлінці «Приватбанку», Коломойський та його українські партнери перенаправили мільйони доларів банку на комерційну нерухомість та металургійну індустрію в США.

Bloomberg з посиланням на свої джерела пише, що Федеральне бюро розслідувань США разом з Офісом прокурора в Клівленді також досліджують діяльність Коломойського та звинувачення в розкраданні коштів «Приватбанку», який належав йому до грудня 2016 року.

У Національному банку України заявляли, що до націоналізації «Приватбанку» йому завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею» дані НБУ.