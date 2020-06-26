Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
26 червня 2020, Київ 21:28
Новини | Події

Суд в Англії розгляне по суті позов «Приватбанку» проти Коломойського і Боголюбова навесні 2022 року

Відділення "ПриватБанк" у Києві

Англійський суд 26 червня призначив розгляд по суті справи «Приватбанку» проти колишніх акціонерів, Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, на 1 березня 2022 року.

«Очікується, що розгляд справи триватиме від 10 до 13 тижнів. Відповідачі клопотали про відкладення розгляду справи принаймні до жовтня 2022 року, але суддя ухвалив, що всі сторони повинні бути готові розпочати слухання 1 березня 2022 року», – ідеться в повідомленні фінансової установи для журналістів.

У повідомленні також вказано, що всесвітній арешт активів Боголюбова та Коломойського залишатиметься чинним до моменту ухвалення рішення після завершення розгляду справи.

Банк прагне повернути суму, заявлену у позові, яка наразі складає понад 3 мільярда доларів США (включаючи відсотки).

У квітні 2020 року Верховний суд Сполученого Королівства підтвердив, що позов «Приватбанку» розглядатиметься по суті в Англії.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG