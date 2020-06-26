Суд в Англії розгляне по суті позов «Приватбанку» проти Коломойського і Боголюбова навесні 2022 року

Англійський суд 26 червня призначив розгляд по суті справи «Приватбанку» проти колишніх акціонерів, Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, на 1 березня 2022 року.

«Очікується, що розгляд справи триватиме від 10 до 13 тижнів. Відповідачі клопотали про відкладення розгляду справи принаймні до жовтня 2022 року, але суддя ухвалив, що всі сторони повинні бути готові розпочати слухання 1 березня 2022 року», – ідеться в повідомленні фінансової установи для журналістів.



У повідомленні також вказано, що всесвітній арешт активів Боголюбова та Коломойського залишатиметься чинним до моменту ухвалення рішення після завершення розгляду справи.



Банк прагне повернути суму, заявлену у позові, яка наразі складає понад 3 мільярда доларів США (включаючи відсотки).

У квітні 2020 року Верховний суд Сполученого Королівства підтвердив, що позов «Приватбанку» розглядатиметься по суті в Англії.