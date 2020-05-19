Хмарочоси та готелі: у США ведуть розслідування проти Коломойського щодо можливого відмивання сотень мільйонів доларів

Українського олігарха Ігоря Коломойського – колись бізнесового партнера нинішнього президента Володимира Зеленського – звинувачують у відмиванні грошей з українського банку і вкладенні коштів у нерухомість в США. Він перебуває під слідством федерального великого журі присяжних США. Про це пишуть у статті видання The BuzzFeed.

Олігарх Ігор Коломойський перебуває під слідством федерального великого журі США за нібито відмивання сотень мільйонів доларів через придбання нерухомості в США, повідомляє видання BuzzFeed News.​

«Контролюючі органи в Україні звинувачують Коломойського в організації схеми відмивання грошей з найбільшого банку держави та переведення їх в об'єкти нерухомості, включно зі знаковими офісними вежами та металургійними підприємствами в США», – мовиться у статті.

Тепер американці вивчають фінанси українського олігарха у розслідуванні щодо переведення грошей «з українського банку через лабіринт офшорних компаній до США», пишуть автори, посилаючись на два джерела, знайомі зі справою.

Що робить Велике журі

Велике журі, про яке йде мова у статті BuzzFeed, це колегія присяжних. Вона має на меті встановити, чи існує достатньо доказів для того, щоб стверджувати, що хтось вчинив злочин і, як наслідок, піде під суд.

«Розслідування федерального великого журі у Клівленді становить собою рідкісні зусилля системи правосуддя США щодо націлення на впливового олігарха та відстеження мільйонів, які він та його партнери нібито надсилали через банки-кореспонденти США», – йдеться в матеріалі.

Готелі та хмарочоси

Серед американських покупок олігарха, про які йде мова у розслідуванні, BuzzFeed перераховує «розкішний» готель на 484 номери в Клівленді з виглядом на озеро та 21-поверхову офісну вежу.

Вся ця історія з Коломойським, як вважають автори статті, привертає особливу увагу через його зв'язки із президентом України Володимиром Зеленським – колись його бізнесовим партнером.

У статті наголошується, що договору про екстрадицію між США та Україною немає, тож Зеленський разом із генпрокурором, як мовиться у статті, «можуть зіткнутися з важким рішенням щодо того, чи стоятимуть вони на перешкоді у випадку обвинувачення, чи дозволять цьому процесу розвиватися». Така ситуація може стати для українського президента випробовуванням, вважають автори статті.

Розслідування в Україні виявило дефіцит у 5,5 мільярдів доларів у бухгалтерських книгах «ПриватБанку» через те, що вони назвали «широкомасштабним та скоординованим шахрайством», яке стосувалося основних акціонерів банку, Коломойського та його партнера-мільярдера Геннадія Боголюбова. Щоб уберегти банк від колапсу, уряд використав кошти платників податків, нагадують у статті.

Що каже Коломойський

В інтерв'ю BuzzFeed News сам Коломойський казав, що не знає про розслідування в США, а будь-який дефіцит, про який повідомили українські банківські регулятори, за його словами, був створений навмисно з метою експропріації банку, як він сказав його «приватної власності». За словами самого олігарха, закону він не порушував і, ба більше, з Міністерства юстиції США ніхто з ним на зв’язок не виходив.

Боголюбов теж заявив, що будь-яка нерухомість, придбана в США, була придбана на законні кошти. За його словами, усі транзакції були задокументовані його партнерами в США, і до нього також не зверталися правоохоронні органи США з цього приводу.

Федеральні агенти в Україні

В статті вказується, що під час розслідування Федерального великого журі у США федеральні агенти неодноразово приїжджали в Україну, де зустрічалися з тодішнім генеральним прокурором Рябошапкою та слідчими з Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) для обговорення справи щодо Коломойського.

В інтерв'ю Артем Ситник, директор НАБУ, заявляв, що співпрацює з ФБР у «поточному розслідуванні», але відмовився надавати деталі через угоду про конфіденційність з ФБР, зауважують у статті.

Найбільші комерційні власники

Федеральні агенти понад рік відстежували мільйони доларів, виведені в США від компаній Коломойського та Боголюбова, щоб виловити нерухомість, у тому числі чотири хмарочоси в центрі Клівленда. Витрати олігархів на придбання американських активів розпочалися близько 2008 року і тривали протягом наступних п’яти років, про що свідчать судові документи та джерело, знайоме зі слідством.

В якийсь час Коломойський та його партнери навіть були найбільшими комерційними власниками нерухомості у Клівленді, володіючи 2,8 мільйонами квадратних метрів, наголошують автори статті. Серед майна, що привернуло увагу ФБР, також завод Warren Steel в Огайо, який належить компаніям, що перебувають під контролем Коломойського та двох партнерів, і є центром гострої юридичної суперечки щодо активів, мовиться у статті BuzzFeed.

Позов «Приватбанку» та деталі справи

Минулорічний позов «ПриватБанку» у державному суді Делаверу проти Коломойського та його соратників містить чіткий опис про те, як нібито гроші «витікали» з банку на покупку хмарочосів та фабрик як частини «серій нахабних шахрайських схем». Описи взяли з внутрішніх банківських записів та електронних листів.

Раніше американський кореспондент Радіо Свобода отримав копію скарги, яку «ПриватБанк» подав до суду штату Делавер. Про це йшлося в розслідуванні програми Схеми. У позовній заяві «ПриватБанк» стверджує, що Коломойський та Боголюбов є бенефіціарними власниками або мають контроль у кількох фірмах, зареєстрованих у США. І ці компанії, йдеться в позові, брали участь у відмиванні грошей, які виводились із «ПриватБанку».

BuzzFeed пише, що «ПриватБанк» використовували, згідно з документами, «як свою особисту скарбничку, врешті-решт викрадаючи мільярди доларів» та відмиваючи частину грошей через нерухомість у США.

Загалом, як свідчать дані, на придбання нерухомості спрямували суму у розмірі 622,8 мільйона доларів. Окрім Огайо, покупки також включають фабрику Motorola в штаті Іллінойс, 31-поверховий хмарочос у центрі Луїсвілля та знаковий офісний комплекс у Далласі, який колись був штаб-квартирою компанії Mary Kay Cosmetics. Гроші серед іншого також витратили принаймні на десяток металургійних та феросплавних заводів по всій Америці, наголошують у статті.

Американські помічники

З матеріалів цього позову видно, що багато таких покупок були здійснені за допомогою трьох бізнесменів із Маямі, описаних як «довірені особи». Мова йде про Мордехая Корфа та Уріеля Лабера, які володіли частками власності на нерухомість, а також зятя Корфа, керуючого майном.

Марк Касовіц, адвокат бізнесменів із Маямі, заявив, що вони доведуть, що звинувачення в позові є повними вигадками, «коли з’являться докази в цій справі».

Верховна Рада 13 травня ухвалила закон про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Політики, експерти і звичайні українці назвали цей документ «антиколомойським»: він унеможливлює повернення проблемних банків колишнім власникам, зокрема і «ПриватБанку» –​ його колишньому співвласникові, олігарху Ігореві Коломойському.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «ПриватБанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови. Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Суди в Україні розглядають низку справ, пов’язаних із «ПриватБанком». Банк також судиться з ексвласниками у Великій Британії та США.