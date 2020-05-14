Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
14 травня 2020, Київ 17:56
Політика

«Поганий день для Коломойського»: міжнародні реакції на ухвалення закону про банки

Засідання Верховної Ради, на якому був ухвалений закон про банки, Київ, 13 травня 2020 року

Верховна Рада ухвалила закон, який робить неможливим повернення націоналізованих банків ексвласникам. Зокрема, це стосується і «Приватбанку», який намагається повернути його колишній співвласник, олігарх Ігор Коломойський. Саме тому документ і отримав неофіційну назву «антиколомойського». Міжнародні оглядачі називають ухвалення закону необхідністю для співпраці з Міжнародним валютним фондом і наголошують на відсутності монобільшості у парламенті.

«Остання важлива умова для МВФ»

Найбільш очевидним наслідком ухвалення цього закону для України є укладання договору з МВФ за спеціальною кредитною програмою stand-by. Про це пише у своїй статті для аналітичного центру Atlantic Council у США західний економіст Андерс Ослунд. За його словами, банківський закон був останньою важливою умовою для подальшої співпраці з МВФ.

Ослунд пише, що ухвалення закону матиме не лише економічні, а й політичні наслідки для України. «Склад голосів, відданих за цей закон, свідчить про утворення нової політичної формації, що також було підтверджено й голосуванням за ринок землі. За банківський закон проголосували 270 депутатів із 424. Очікувалося, що партія президента Володимира Зеленського «Слуга народу» матиме власну більшість, адже має у парламенті 248 депутатів, утім, лише 200 із них проголосували за закон. Проблема «Слуги народу» полягає в тому, що близько 30 депутатів є вірними не президентові Зеленському, а колишньому власникові «Приватбанку» Ігореві Коломойському», – мовиться у статті.

«Слуга народу» більше не єдина партія»

За словами Ослунда, це голосування підкреслює те, що політична конфігурація України змінилася: «Слуга народу» більше не єдина партія і вже не може розпоряджатися парламентською більшістю на власний розсуд. Замість того партія може лише керувати в рамках реформістського альянсу разом з «Європейською солідарністю» Петра Порошенка і «Голосом» Святослава Вакарчука. Зараз було б більш природно визнати цю нову політичну реальність і укласти більш міцну коаліційну угоду, зауважує Ослунд.

Із аналітиком погоджується і західний політолог Тарас Кузьо. Він каже, що ухвалення закону – поганий день для Коломойського, а впровадження реформ в Україні залежить тепер від новоствореної коаліції у складі «Слуги народу», «ЄС», «Голосу» і групи «Довіра».

«Коломойський оскаржить документ у Конституційному суді»

«Український парламент схвалив зміни у банківському секторі, які не дозволяють Ігореві Коломойському повернути «Приватбанк». Але поки рано відкривати шампанське – українська влада може компенсувати Коломойському це рішення іншими привілеями», – зазначив Даніель Шеліґовський, голова програми досліджень Східної Європи, старший дослідник із питань України в аналітичному центрі «Польський інститут міжнародних справ».

Західний економіст Тімоті Еш написав у твітері, що «Коломойський може витягнути кролика із капелюха». У коментарі для видання Kyiv Post Еш пояснив: «Банківський законопроєкт ухвалений, але мільярдер Ігор Коломойський, без сумнівів, оскаржить його в Конституційному суді, і я думаю, що є велика ймовірність того, що судді визнають цей документ неконституційним». Утім, на думку експерта, МВФ не чекатиме цього рішення.

«Я хочу виділити найбільш безглуздий крок. Він полягає у звільненні економічної команди у розпал переговорів із МВФ і кризи з COVID-19, відході від курсу антикорупційної реформи і реформи прокуратури, а також змінах у податкових і митних органах. Я думаю, що президентові Зеленському довелося йти на компроміси, щоб провести через Верховну Раду закони про землю і банки, адже монобільшості «Слуги народу» вже немає. Ці компроміси були з іншими олігархічними групами, щоби боротися з Коломойським», – каже Тімоті Еш.

Російський оглядач Леонід Рагозін зазначає, що Коломойський свого часу відіграв важливу роль у відсічі російської агресії на початковому етапі і хотів за це отримати від держави «пільгове ставлення».

Щоденник Washington Post пише, що ухвалення закону і допомога від МВФ, яку він розблоковує, розглядалися як вирішальне випробування для президента Зеленського. Експерти в інтерв’ю для газети кажуть, що з фінансового погляду олігарх Ігор Коломойський втрачає щонайменше 5 мільярдів доларів, які він сподівався отримати як компенсацію за «Приватбанк». А з політичної точки зору це означає, що в очах громадськості і політичних еліт він втратив контроль над Зеленським. А це є справжнім ударом.

  • 16x9 Image

    Оксана Думська

    До команди Радіо Свобода приєдналася у липні 2019 року. Працює журналістом та ведучою проєкту «Ньюзрум», веде прямі трансляції з місця подій. В журналістиці працює з 2016 року. До Радіо Свобода працювала у телевиробництві, кореспондентом та редактором на інформаційних телеканалах. 

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG