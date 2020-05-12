Шмигаль сподівається, що меморандум з МВФ буде підписаний до кінця травня

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сподівається, що меморандум про співпрацю з МВФ буде підписано до кінця травня. Про це він говорив під час відеоперемовин з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Він також висловив сподівання, що співпраця з МВФ за програмою Stand-by, яка наразі обговорюється, дозволить отримати 5 мільярдів доларів, з яких 3,5 мільярди доларів будуть направлені в держбюджет-2020.

«Це не лише фінансова підтримка. Це запорука отримання коштів від інших міжнародних фінансових організацій та показник того, що ми перебуваємо на шляху системних реформ», – зазначив прем’єр.

Міністр фінансів України Сергій Марченко під час засідання комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики зазначив, що переговори між Україною та Міжнародним валютним фондом неможливі без ухвалення Верховною Радою закону про банки, який зокрема, унеможливлює повернення «Приватбанку» колишньому власникові Ігорю Коломойському.

8 травня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту розглянути скорочену таблицю поправок до законопроєкту про банки.