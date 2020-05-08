Комітет рекомендував Раді розглянути скорочену таблицю правок до «антиколомойського» законопроєкту

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту розглянути скорочену таблицю поправок до законопроекту про банки, який зокрема, унеможливлює повернення «Приватбанку» колишньому власникові Ігорю Коломойському (так званий «антиколомойський» законопрроєект).

Відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні в онлайн-форматі в п’ятницю, рішення підтримали 16 членів комітету з 32-х.

Так, скорочена таблиця поправок до законопроєкту до другого читання міститиме 241 враховану поправку із запропонованих депутатами 16,5 тисяч.

Як повідомив у фейсбуці перший заступник голови Комітету з питань фінасової, податкової та митної політики Ярослав Железняк, 11 правок було відхилено. За його словами, друге читання може відбутися 13 травня.

30 квітня Верховна Рада підтримала розгляд за скороченою процедурою закону про банки. Відповідні зміни до регламенту були внесені, щоб не розглядати понад 16 тисяч правок, адже це б суттєво затримало схвалення законопроєкту.

Закон про банки є однією з умов для співпраці України з Міжнародним валютним фондом.