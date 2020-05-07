Арахамія: наступне позачергове засідання Ради відбудеться 13 травня

Наступне позачергове засідання Верховної Ради відбудеться 13 травня, повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Нам необхідна присутність майже цілого парламенту. У понеділок вихідний, у вівторок буде якась кількість людей, яка не приїде. Тому вирішили у середу, щоб зібрати максимальну кількість людей в парламенті», – сказав Арахамія.

Він припускає, що засідання триватиме «десь 10-12 годин».

«3-4 години мінімум – це закон про банки, потім ще 13 питань, серед яких година запитань до уряду, звіт голови НБУ, питання до нього. Це мінімум 45 хвилин. А потім ще 10 законів з обговоренням», – заявив депутат.

Останнє наразі засідання парламенту відбулося 7 травня. Депутати серед іншого проголосували за фінансову допомогу медпрацівникам на час тимчасової непрацездатності та додаткові гарантії для них.