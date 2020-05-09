Відкат переговорів чи шанс швидше отримати допомогу? Експерти реагують на зміну в переговорах із МВФ

Замість програми розширеного фінансування, що передбачає втілення Україною довгострокових реформ, МВФ зосередиться на програмі «стенд-бай» у переговорах з Україною, що дозволить підтримати антикризові заходи України, оголосив під час пресконференції 7 травня речник Міжнародного валютного фонду Джеррі Райс.

Предметом переговорів стане 18-місячна програма «стенд-бай»

«Через безпрецедентну невизначеність стосовно економічного і соціального прогнозу а також через необхідність у короткостроковій перспективі зосередитись на стримуванні і стабілізації, предметом переговорів стане 18-місячна програма «стенд-бай», яка може надати підтримку для платіжного балансу, щоб підтримати заходи, впроваджувані владою. Коли ж почнеться поновлення, переговори можуть знову повернутись до більш довгострокових структурних потреб реформування в Україні», – заявив речник Міжнародного валютного фонду Джеррі Райс.

Така позиція фонду не є унікальною для України, через високий рівень невизначеності щодо базових показників економіки, фонд вже два місяці на затверджує програми розширеного фінансування. Про це пише Владислав Рашкован заступник виконавчого директора МВФ від України. Умови отримання коштів за новою програмою можуть будуть легшими, бо менше умов стосовно структурних реформ, зауважує він.

Зміна в програмі практично не позначиться на обсягах фінансування в короткостроковій перспективі, зауважує Рашкован. Україна може отримати 5 мільярдів доларів як за новою, так і за старою програмами МВФ, зазначає Рашкован.

За його оцінками, Україна вже до кінця 2020 року може отримати 3,5 мільярда доларів від МВФ а також ще більше двох мільярдів доларів додаткових коштів за програмами Світового банку та МВФ, фінансування за якими відбувається за умови наявності програми від МВФ.

Можливий відкат у переговорах з МВФ, які вже довгий час тривають, заявила Еліна Рибакова, заступниця головного економіста Міжнародного інституту фінансів США.

«Назад до початку?» – написала аналітик у твітері, реагуючи на новину про зміну у переговорах.

Андрес Аслунд, економіст Атлантичної ради США вказав на важливість виконання вимог МВФ наступного тижня для збереження стабільності валютного курсу в Україні.

Україна має достатні валютні резерви для того, щоб «зберегти стабільний курс в 27 гривень за долар, якщо наступного тижня будуть завершене виконання умов МВФ», – зауважив він у твітері.