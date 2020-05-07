Переговори України і МВФ переключилися на нову 18-місячну програму – фонд

Фокус переговорів між Україною і Міжнародним валютним фондом змістився з трирічної програми співпраці EFF на 18-місячну програму stand-by, повідомив речник МВФ Джеррі Райс.

«З огляду на безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні та стабілізації, переговори переключилися на 18-місячний stand-by, який може забезпечити підтримку платіжного балансу для посилення реакції влади», – сказав він на традиційному брифінгу 7 травня.

За його словами, фонд перебуває у контакті з владою України щодо параметрів нового механізму фінансування, який допоміг би країні ефективно протидіяти пандемії в економіці й медицині. Розмір нової програми наразі невідомий.

На даний час віртуальна місія обговорює параметри цієї угоди при тому, що за програмою EFF у грудні 2019 року було досягнуто попередньої домовленості на рівні менеджменту фонду.

Як повідомляє агенція Reuters, механізми stand-by передбачають менше умов для виконання і дозволяють більшу гнучкість для країн, що стикаються з економічною кризою.

«Коли ситуація відновиться, фокус знову може зміститися на вирішення проблем довгострокових структурних реформ в Україні, щоб сприяти більш сильному та всебічному зростанню», – заявив представник фонду.

Влада України і менеджмент МВФ у грудні 2019 року попередньо домовилися про відкриття нової трирічної програми EFF на 5,5 мільярда доларів.

Для того, щоб рішення про нову програму затвердила Рада директорів фонду, Україна має ще ухвалити закон, спрямований на вдосконалення системи врегулювання банківських проблем і земельної реформи («антиколомойський закон»).

Цей законопроєкт уже ухвалений у першому читанні, але депутати, зокрема і з партії президента Зеленського «Слуга народу», подали до нього понад 16 тисяч поправок, що могло заблокувати його ухвалення. Після застосування законодавчого механізму, що дає можливість розглянути таку кількість поправок прискорено, до розгляду залишилися близько 30 правок.