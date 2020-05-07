У місії МВФ в Україні змінився керівник

Міжнародний валютний фонд призначив головою своєї місії в Україні Іванну Владкову-Голлар, повідомляють агенції «УНІАН» та «Інтерфакс-Україна» з посиланням на отриману заяву постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана.

«Іванна Владкова-Голлар, громадянка Болгарії, призначена главою місії МВФ в Україні. Пані Владкова-Голлар має значний досвід роботи в економіках, що розвиваються», – йдеться у заяві.

Повідомляється, що Голлар, зокрема, очолювала місію в Молдові та Південній Македонії.

На посаді голови місії в Україні вона змінила Рона Ван Родена.

Україна вже кілька місяців веде переговори з МВФ про трирічний кредит у розмірі 5,5 мільярда доларів.